La Andaina del Tinto recauda cerca de 1.000 euros en favor de BATA

Una jornada de convivencia, diversión, hábitos saludables y, sobre todo, amor y solidaridad. Ese es el balance que hace la Asociación BATA de la IX Andaina Solidaria de la Festa do Viño Tinto de Barrantes, que tuvo lugar el pasado domingo, gracias a la colaboración del Concello de Ribadumia.

El objetivo de esta cita era recaudar fondos para continuar con los proyectos de visibilización, inclusión, asesoramiento y fomento del empleo en los que la entidad lleva trabajando sin descanso desde hace más de tres décadas. En la iniciativa participaron unas 200 personas de diferentes edades que se presentaron en Os Castaños, donde se había fijado el punto de encuentro.

En total, la recaudación ascendió a cerca de 1.000 euros, a través de las donaciones voluntarias que entregaron los inscritos.

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La Andaina Solidaria completó un recorrido de 8 kilómetros, totalmente accesible y apto para personas de todas las edades, lo que, sumado al buen tiempo, facilitó la participación. Desde la rotonda de Os castaños, la expedición pasó por algunos de los parajes más emblemáticos de la comarca de O Salnés, como la Ruta da Pedra e da Auga, la Carballeira, Cabanelas, o el paseo fluvial del Umia, antes de poner fin a la caminata en el casco urbano de Ribadumia. Antes de la salida, se repartieron mochilas y pañoletas con el color y el logotipo de la Festa do Viño Tinto de Barrantes. Además, hubo varios puntos de avituallamiento, sumados a animación musical. Al final de la caminata se repartió también un pequeño pincho para recuperar fuerzas.