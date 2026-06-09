El alcalde de Cambados optará a la reelección en las elecciones municipales de 2027

El alcalde Samuel Lago optará a la reelección en 2027. El socialista fue el anfitrión de una reunión que la ejecutiva provincial de su partido celebró en Cambados para iniciar el trabajo político con vistas a las próximas elecciones municipales, con el objetivo de ampliar representación y de recuperar el gobierno de la Diputación de Pontevedra.

Porque su presencia en las instituciones «es la mejor garantía para asegurar una gestión transparente, rigurosa y orientada al interés público», «gobernamos para todos», expuso el secretario general de Pontevedra, David Regades.

«El PP está usando los recursos y las estructuras públicas para hacer política de partido. Confunden la Diputación con su propia organización. No puede seguir funcionando como una extensión del PP», se quejó Regades, destacando la «fortaleza del proyecto socialista» en Arousa, al contar con cinco alcaldías.

Noticias relacionadas

De hecho, acudieron el resto de regidores, así como otros ediles y responsables del partido en la comarca y el cambadés expresó su convencimiento de que el trabajo realizado en estos años servirá para revalidar la confianza de los vecinos de esta villa, asegurando también que «afronta con ilusión el camino hacia las próximas municipales», indicaron fuentes del partido. Y «a pesar de los obstáculos que, en muchas ocasiones encontramos por parte de la Xunta y la Diputación», lamentó.