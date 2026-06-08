Vilagarcía convierte los libros en una caza de conocimiento

Vilagarcía, Cidade de Libro despliega este martes una de las jornadas centrales de su programación con la palabra como punto de encuentro, memoria y reflexión. El parque Miguel Hernández acogerá, a partir de las 20:30 horas, la primera de las «Conversas ao solpor», que reunirá a Yolanda Castaño, Branca Trigo y Mario Obrero bajo una pregunta de fondo: «A literatura, instrumento de cambio social? Que obriga ética hai na palabra poética».

La cita reunirá a tres voces poéticas de reconocido recorrido y marcado compromiso, en un diálogo que buscará ir más allá de la creación literaria para abordar el papel de la palabra en la sociedad actual. El encuentro propone pensar la poesía no solo como expresión artística, sino también como herramienta de conciencia, resistencia y transformación.

La actividad llegará después de una tarde intensa en el mismo escenario principal del parque. A las 18:30 horas, la escritora Ángela Banzas, finalista del último Premio Planeta, presentará su novela «Cuando el viento hable». Ambientada en Santiago de Compostela, la obra se adentra en los límites de lo no dicho y en la capacidad de la literatura para iluminar silencios, reconstruir memorias y dar voz a aquello que permanece oculto.

Bajo el mismo epígrafe, «Voces que fenden o silencio», se celebrará a las 19:30 horas un acto de homenaje a Xosé Luís Méndez Ferrín, coincidiendo con el 50 aniversario de «Con pólvora e magnolias», y a Begoña Caamaño, escritora y periodista a la que este año se dedicó el Día das Letras Galegas. La propuesta está organizada por la Mesa das Verbas.

La programación del día se completará con actividades dirigidas al público infantil en torno a los «argonautas literarios», un taller de poesía para los más pequeños a cargo de Yolanda Castaño y las presentaciones del poemario «Tequio y Zomalli», con la participación de Vera Eikon y Augusto Metztli, y del proyecto «Libro para (a)bordar a paz».

El arranque de Vilagarcía, Cidade de Libro comenzó este lunes con la «solta» de 450 publicaciones en distintos puntos del municipio. La iniciativa, concebida como una experiencia de fomento de la lectura, convierte la ciudad en un tablero literario abierto. Cada ejemplar incorpora en la contraportada un código QR que permite acceder a la «Gruta dos Libros Esquecidos». Quienes participen y respondan a una serie de preguntas podrán optar a una de las cinco visitas familiares a la isla de Cortegada que se sortearán dentro de la actividad.

La búsqueda permanecerá activa hasta el 30 de noviembre y cuenta con la colaboración de Arousa Moza. Con esta propuesta, Vilagarcía convierte la lectura en un juego compartido y saca los libros a la calle para que cada hallazgo pueda abrir una nueva relación con la lectura.