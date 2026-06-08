Política local
El PP de Cambados critica la decisión sobre la plaza de Rodas: «No hay conductor»
Carga contra la idea de Abal Varela de dedicar los 90.000 euros a comprar un máquina
El PP de Cambados considera que la decisión de dedicar los 90.000 euros de la plaza de Rodas a la compra de una minipala «es el ejemplo perfecto de la nefasta gestión» del cuatripartito.
Su portavoz, Sabela Fole, explica que el Concello «carece de conductor» para realizar los trabajos previstos por el concejal José Ramón Abal Varela y, de hecho, asegura que ya se cedieron dos máquinas a la Mancomunidade por este motivo y que para usar el tractor se contrata a empresas externas que, teme, volverá a pasar ahora, «incrementando el gasto», lamenta.
Del mismo modo, criticó la gestión del proyecto para cambiar el pavimento de la plaza, recordando que era el segundo intento. «Cambiaron el destino del dinero para no hacer otro ridículo al no ser quien de adelantar la obra y no interferir en verano, como pedían los hosteleros, por los habituales problemas en las licitaciones de las obras», añadió.
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