Forjas del Salnés se presenta en sociedad con un millar de asistentes y el respaldo institucional

La bodega meañesa Forjas del Salnés reunió este lunes en su puesta en sociedad a un millar de personas, que al mediodía coparon las instalaciones para asistir a un acto que, en su parte institucional, contó con la presencia del director xeral de Agricultura, José Balseiros Guinarte, el presidente del consello regulador de la denominación de origen Rías Baixas, Isidoro Serantes y el alcalde de Meaño, Carlos Viéitez.

Este último felicitó a la familia Méndez «por haber tenido la visibilidad de apostar por el rural y generar riqueza en Meaño en torno a un producto dinamizador como es el vino». Por su parte José Balseiros anunció «una bodega que pinta muy bien, claramente moderna e innovadora».

A la par, dio por bien empleados los fondos de la Consellería, «que cada año invierte en reestructuración del sector vitícola, bien sea para el arranque de variedades que no son autóctonas, bien para la inversión en bodegas como en este caso, o en la promoción de nuestros vinos en terceros países». Eso sí, apeló «a la prudencia, no vayamos a matar la gallina de los huevos de oro -advirtió-, aunque los bodegueros y los viticultores de esta D.O. son grandes profesionales y muy consecuentes con su labor».

Rodrigo Méndez, segundo por la derecha, conversa con alcaldes y autoridades en una visita a la bodega. / Noe Parga

Isidoro Serantes puso el valor la apuesta de Forjas del Salnés «marcada desde sus inicios por la calidad que trata de imprimir a sus vinos, y su defensa de los Rías Baixas tintos en su apuesta por vinos de guarda, que son un nicho importante que también debemos saber promover».

En esa apuesta por los tintos, el valor de este sello meañés viene representado por su enólogo berciano Raúl Pérez, gran conocedor del sector y vinculado desde hace 23 años a Rodrigo Méndez y sus Forjas. «En los tintos Rías Baixas -reconocía- estamos haciendo un camino en el que el mejor momento aún está por llegar, vinos que encajan con el perfil de los países de clima frío: Estados Unidos, Alemania, norte de Europa». «El cambio climático -agrega- está beneficiando ahora a nuestros tintos, pero a 20 o 50 años vista, el clima y el agua van a ser los grandes retos a los que tendremos que enfrentarnos».

En el acto de presentación se descubrió también una pieza concebida por el escultor meañés Francisco Pazos, en la que un racimo de uvas pétreas encaja en el bloque granítico y que, desde ayer, preside la explanada exterior de la bodega.

Tras ello, tocaba tour por bodega, para todo el público y apertura de una variada degustación gastronómica, donde no faltaba pulpo, empanada, callos de Sabucedo, croquetas, quesos, conservas gallegas… Y, en los vinos, amén de los de la propia bodega, presencia también de otras marcas salinienses que colaboraron con Forjas do Salnés, que aportaba caldos para el acto dándole así su bienvenida al sector.

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Los vehículos desbordaron los aledaños de Trubisquido y A Cuvela y la jornada se mantuvo todo el tarde hasta las 23.00 horas. A ello contribuyó la música, con actuación bajo la carpa de formaciones como M-80, La Oca, La Reina de Vudú o cantos de taberna de Portonovo, entre otras.