Festivalle convierte el centenario de «Tirano Banderas» en eje cultural

Vilanova de Arousa volverá a reivindicar el legado de Ramón María del Valle-Inclán con la quinta edición de FestiValle, un festival monográfico dedicado al escritor que se celebrará del 6 al 10 de julio y que este año tendrá como uno de sus ejes la conmemoración del centenario de la publicación de «Tirano Banderas». La programación fue presentada este lunes en la Casa Museo Valle-Inclán con la participación del alcalde, Gonzalo Durán; el diputado provincial y concejal de Cultura, Javier Tourís; el director xeral de Cultura de la Xunta, Anxo Lorenzo; el presidente de la Asociación de Amigos de Valle-Inclán, José María Paz Gago; y el director del festival, José Luis Méndez Romeu.

Durán destacó la calidad de una cita teatral que, aseguró, ya se sitúa «entre las mejores de España» y calificó la programación de «impresionante». El regidor puso en valor el trabajo de la Asociación de Amigos de Valle-Inclán y subrayó la importancia de la colaboración institucional para seguir proyectando el patrimonio cultural vinculado al autor vilanovés.

En la misma línea, Javier Tourís defendió que FestiValle «ya tiene una dimensión y un reconocimiento a nivel nacional» y remarcó el papel de la Deputación, la Xunta y el Concello en la consolidación del proyecto. También aludió a la reciente adquisición por parte del gobierno provincial de una importante colección de pertenencias del escritor y avanzó la creación de una sala dedicada a Valle-Inclán en el Museo de Pontevedra, en un espacio central destinado a reforzar la difusión de su figura.

Anxo Lorenzo incidió en la vigencia del autor, al afirmar que Valle-Inclán «está vivísimo» y que su obra mantiene una gran capacidad para conectar con las nuevas generaciones. El director xeral de Cultura calificó la Casa Museo de Vilanova como el principal epicentro valleinclaniano y destacó el valor del festival como atractivo de turismo cultural.

Festivalle es el único festival literario dedicado a un único autor. / Cedida

José María Paz Gago definió FestiValle como «la actividad más importante» de la Asociación de Amigos de Valle-Inclán, junto con la edición de su revista, y resaltó el aprecio que los profesionales de las artes escénicas sienten por el escritor. Por su parte, Méndez Romeu defendió la singularidad de una muestra que, recordó, es el único festival teatral de carácter monográfico dedicado a un autor. «Valle-Inclán es el principal autor dramático de la modernidad de las letras hispanas», señaló.

La programación teatral arrancará el lunes 6 de julio en el Auditorio Valle-Inclán con «La cabeza del Bautista», a cargo de Tribueñe, compañía que el martes 7 representará «Bodas de sangre». El miércoles 8 será el turno de Micomicón con «Noche», de Alejandro Sawa. Todas las funciones comenzarán a las 20.00 horas. El jueves 9 se proyectará la adaptación cinematográfica de «Tirano Banderas», dirigida en 1993 por Luis García Sánchez y protagonizada por Ana Belén y Juan Diego.

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El festival incorporará además el recital «Claves líricas», a cargo de Manuel Franco, el miércoles 8 a las 13.30 horas en los jardines de la Casa Museo, y un curso de verano, «Valle-Inclán en las aulas», homologado por la Consellería de Educación, que se desarrollará del martes 7 al viernes 10 por las mañanas en la iglesia de A Pastoriza. Las entradas estarán disponibles desde mañana, 9 de junio, en ataquilla.com.