Detenidos por tentativa de homicidio tras disparar a un coche en Vilanova

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, vecinos de Vilagarcía de Arousa, acusados de un delito de homicidio en grado de tentativa tras disparar al coche de una persona cuando conducía por Vilanova. Tras pasar por el juzgado, quedaron en libertado con cargos y sobre ellos pesa una orden de alejamiento de la víctima.

El Instituto Armado explica que se trata de dos varones de 62 y 33 años de edad que cuentan con antecedentes policiales y que fueron arrestados por agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cambados.

En cuanto a los hechos, indican que la investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por la víctima, la cual denunció que cuando iba conduciendo el vehículo de un amigo por la localidad de Vilanova de Arousa se encontró de frente con otro coche.

Desde este turismo, dos varones abrieron fuego, impactando hasta en tres ocasiones en el lateral izquierdo del vehículo, en las proximidades del habitáculo del conductor.

Siempre según las mismas fuentes, se procedió a la recogida de los indicios relacionados con los disparos, «ya que los proyectiles habían quedado alojados en el interior del vehículo de la víctima, habiendo atravesado dos de ellos la carrocería del mismo».

La Guardia Civil bautizó la operación como Balanova y en la recta final de la investigación logró identificar el vehículo utilizado y a los dos presuntos autores de los hechos.

Así, el pasado día 1 procedió al arresto de los dos vecinos de Vilagarcía y los puso a disposición del Tribunal de Instancia e Instrucción Plaza Nº 2 de Vilagarcía de Arousa, cuyo titular decretó la puesta en libertad con cargos de ambos y una orden de alejamiento sobre la víctima.

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Hace unos también se registró un incidente en A Illa de Arousa en investigación y en el que también abría intervenido un arma de fuego, después de que unos vecinos escucharan un disparo en la zona de Testos.