El colegio San Francisco certifica a 25 ciberexpertos

El colegio San Francisco de Vilagarcía vivió ayer una jornada especial dentro de su calendario de actividades con motivo del centenario del centro. No fue solo una entrega de diplomas, ni una visita institucional más. Fue, sobre todo, la puesta en escena de un compromiso compartido entre colegio, familias, alumnado y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para acompañar a los más pequeños en un territorio que ya forma parte de su vida diaria: el mundo digital.

Veinticinco alumnos de 6º de Primaria recibieron sus carnés de «ciberexperto», una acreditación expedida por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que reconoce la participación de los escolares en el programa que imparte la Policía Nacional dentro del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos.

El acto tuvo lugar en el propio colegio San Francisco y reunió a una amplia representación institucional y educativa. Asistieron el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada; el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela; el comisario provincial de la Policía Nacional en Pontevedra, Juan José Díaz; el jefe de la Comisaría de Vilagarcía, Javier de Santiago; y el jefe en funciones de la Policía Local, José Saborido. También participaron la directora del centro, Berta Isorna Torrado; la jefa de estudios, Fátima Rodríguez Gago; familias del alumnado y los agentes David Arias y Jorge Díaz, habituales en las charlas de prevención y convivencia.

El programa «Ciberexperto» está dirigido al alumnado de 6º de Primaria y tiene como objetivo ofrecer herramientas prácticas para que los menores aprendan a desenvolverse con seguridad en internet. En el colegio San Francisco, la formación se desarrolló durante tres sesiones en junio, con charlas impartidas por agentes especializados y pequeñas pruebas para comprobar los conocimientos adquiridos.

Los contenidos abordaron cuestiones cada vez más presentes en la vida cotidiana de niños y adolescentes: la protección de la privacidad, la prevención del ciberacoso, los riesgos de compartir imágenes o datos personales, la identidad digital, el uso responsable de dispositivos móviles y la necesidad de mantener una actitud crítica ante lo que circula por redes sociales y plataformas digitales.

Desde el centro explican que la formación fue solicitada dentro del Plan Director y que la Subdelegación del Gobierno puso al colegio como ejemplo de buenas prácticas. Esa valoración desembocó en la visita de Abel Losada y en la decisión de hacer coincidir su presencia con la entrega de los carnés.

El espíritu del acto estuvo marcado por la cercanía y por la idea de que la educación digital no puede quedar limitada a una charla puntual. Las familias fueron invitadas a participar en la entrega, reforzando así el mensaje de que la prevención también se construye en casa y que el acompañamiento de los menores en internet debe ser una tarea compartida.

Las autoridades presentes en el acto en el colegio San Francisco. / Noé Parga

La comunidad educativa del San Francisco quiso convertir la jornada en un reconocimiento a los alumnos, pero también a la labor de quienes hacen posible esta formación. Como gesto de agradecimiento, desde el aula maker del colegio se elaboraron llaveros de madera grabados, que fueron entregados a las autoridades y a los representantes policiales.

El detalle simbolizó el tono de la jornada: una actividad institucional, pero con sello de colegio, participación del alumnado y un mensaje de fondo claro. La tecnología ofrece oportunidades, pero también exige responsabilidad, criterio y formación desde edades tempranas.

La presencia de David Arias y Jorge Díaz, agentes de la Policía Nacional en Vilagarcía y expertos en prevención del ciberacoso, sirvió para visibilizar una labor que va mucho más allá de la intervención policial. Su trabajo en los centros educativos se centra en informar, prevenir y generar confianza entre los menores, abordando problemas que muchas veces nacen en el entorno digital pero tienen consecuencias directas en la convivencia diaria.

El Plan Director permite precisamente esa conexión entre aulas y seguridad pública. A través de charlas y actividades formativas, los agentes acercan al alumnado información adaptada a su edad para que sepan identificar riesgos, pedir ayuda y actuar de forma responsable.

Durante su intervención, Abel Losada felicitó a los niños y niñas por su implicación y puso en valor la colaboración entre el colegio, las familias y la Policía Nacional. El subdelegado defendió que «la prevención es la mejor herramienta para hacer frente a los riesgos que existen en la contorna digital» y destacó que estas iniciativas ayudan a que los menores adquieran hábitos seguros en internet y redes sociales.

La entrega de los carnés de «ciberexperto» fue el momento más esperado por los alumnos. Para ellos, la acreditación supone el cierre de una formación diferente, impartida por policías y centrada en situaciones que reconocen como cercanas. Para el colegio, representa un paso más en su apuesta por una educación integral, que incorpora la convivencia, la seguridad y el uso responsable de las nuevas tecnologías como parte esencial del aprendizaje.

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En un curso especialmente simbólico para el San Francisco, inmerso en la celebración de su centenario, el acto dejó una imagen significativa: 25 escolares preparados para navegar con más criterio por la red, familias acompañando ese proceso y una comunidad educativa que entiende que enseñar a convivir también implica enseñar a moverse con prudencia en el mundo digital.