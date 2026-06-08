Los centros de FP de Arousa tendrán 8 másteres y títulos de alta especialización

Los centros de Formación Profesional de O Salnés y Ullán impartirán el curso próximo un total de cuatro másteres y otros tantos títulos de alta especialización. Así se desprende del avance que la Consellería de Educación ha desvelado sobre la oferta educativa de FPpara el curso próximo.

En el caso de los másteres, se cursarán los cuatro en en Vilagarcía de Arousa. Uno de ellos es de nueva creación: se trata de un grado superior en Desarrollo de videojuegos y realidad virtual, con 20 plazas. Se impartirá en el Armando Cotarelo Valledor. En este mismo centro, ubicado en Sobradelo, también existe un grado superior en Ciberseguridad, también de 20 plazas.

Sin salir de Vilagarcía, la Consellería mantendrá el curso próximo dos másteres en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Fontecarmoa. Se trata de dos grados superiores, ambos con 20 plazas. Uno de ellos es de Robótica colaborativa, y el segundo es de Redacción de contenidos digitales para márketing y ventas.

En lo que respecta a los títulos de alta especialización, habrá cuatro en el Instituto Plurilingüe de Valga, y dos de ellos serán nuevos, según el informe avanzado por la Consellería. En concreto, las nuevas titulaciones son sendos grados medios en Soldadura y calderería, y en Jardinería y floristería, con 22 plazas cada uno.

O Salnés tendrá 1.721 plazas de nuevo ingreso, una veintena más que el curso pasado

En el mismo instituto de Valga también se imparten actualmente los ciclos superiores de Mecatrónica industrial y de Mantenimiento electromecánico.

A la comarca de O Salnés le corresponden el curso próximo un total de 1.721 plazas de Formación Profesional, de las cuales 22 son de nueva creación. Eso sí, no se crearán ciclos ordinarios nuevos (ahora se denomina FP dual general) en la comarca arousana.

Intensiva

Los estudiantes interesados en formarse en un grado de FP dual intensiva (la antigua FP dual) disponen de varias posibilidades en Arousa. En Sanxenxo, hay un ciclo superior de Automoción en el instituto de Vilalonga. En Valga, se imparte el superior de Construcciones metálicas.

En Vilagarcía hay tres ofertas, todas ellas en Fontecarmoa. Se trata de un grado medio, en Mecanizado, y de dos superiores, en Mecatrónica industrial y en Sistemas electrotécnicos y automatizados. Este último es de nueva creación.

El dosier remitido por la Consellería de Educación también menciona la posibilidad de obtener un título de Formación Profesional acelerada en Vilalonga. Se trata de un grado medio en Preparación, protección y embellecimiento de superficies de carrocerías, con 44 plazas. Educación también sostiene que será nuevo el próximo curso lectivo.

Finalmente, la Consellería señala que a partir de septiembre también se impartirá por primera vez un grado básico en Mantenimiento de viviendas en Valga, en el marco de la oferta de títulos de FP básica para adultos.

Refuerzo en Galicia

En una comparecencia reciente, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, apuntó que la Xunta de Galicia reforzará un año más las enseñanzas de FP, con una oferta que alcanza las 50.224 plazas de nuevo ingreso, un 2,22 por ciento más que el curso actual.

Según los datos presentados en su día por el conselleiro, se ofrecen 40.504 plazas presenciales (que representan el 80,6% del total), mientras que las 9.740 (19,4%) restantes son plazas a distancia, una opción también muy demandada, sobre todo por aquellas personas que ya están trabajando y quieren seguir formándose. Así pues, la modalidad presencial crece un 2,35 por ciento (930 plazas más) mientras que la presencial lo hace un 1,56% (150 plazas más).

Román Rodríguez también hizo hincapié en que la oferta pública aglutina el crecimiento este curso, con 46.144 plazas públicas (91,8% del total) por 4.100 concertadas (8,2%). Por modalidades, cabe destacar las 6.582 plazas ofertadas en FP Dual Intensiva (lo que supone un 3,72 por ciento), 2.260 plazas en másteres de FP, repartidas en 99 grupos distribuidos por toda la geografía gallega, 738 en títulos de alta especialización repartidas en 31 grupos y las 1.826 de FP acelerada.

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Así pues, quien desee estudiar un ciclo de FP el próximo curso, podrá escoger en el conjunto de Galicia entre 277 titulaciones diferentes -44 de ellas de nueva implantación- repartidas entre 159 ciclos de grado básico, medio y superior, 33 másteres, 27 títulos de alta especialización, 45 formaciones aceleradas y 14 programas formativos orientados a personas con necesidades educativas especiales.