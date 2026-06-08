Catoira recibe permiso para el sondeo arqueológico en la carretera de Gondar
El Concello espera realizarlo este mismo miércoles, pues el inicio de las obras depende de esta prospección
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Catoira
El Concello de Catoira prevé iniciar mañana mismo el sondeo arqueológico de Gondar para poder iniciar la ampliación de la curva de la carretera, después de haber recibido autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio para hacerlo.
El alcalde, Xoán Castaño, indica que el estudio deberá emitir un informe para la concesión del permiso definitivo para las obras. También recordó que es obligado por la proximidad con el castro y que, en caso de hallarse restos, se deberán tomar medidas.
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