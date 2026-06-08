Arribazones con sospecha de ser la peligrosa alga asiática tapizan una playa de O Salnés

Un marinero de la ría de Arousa acudió este fin de semana a la playa de Major (Sanxenxo) cuando se encontró con el arenal lleno de arribazones que levantaron sus sospechas. A simple vista parecía la peligrosa alga asiática invasora cuya proliferación está alarmando al sector, así que decidió realizar una de las pruebas que, según los científicos, es irrefutable para diferenciarla de similares; la invasora pica.

«Podemos decir casi con una seguridad del 99% que se trata de la «Rugulopteryx okamurae» por el picor y la rojez que supone su contacto. De hecho, este profesional afirma que la probó y en la boca tuvo el mismo efecto», explican desde la Asociación Nacional de Artes Menores (Anarme), que se está implantando en Galicia y que está a la espera de cerrar una reunión con la conselleira de Mar para abordar esta y otras «preocupaciones» del sector, como indicó hace unos días en este medio.

La misma sospecha guarda el Concello de Sanxenxo que, consultado por este diario, indicaba ayer que dará parte a la Xunta y que está realizando «retiradas diarias» del material depositado. Aún no estaba en condiciones de aportar una cifra de kilos, pero lo visto por el marinero arousano y otros usuarios es de cantidades muy abundantes. Además, con el mar de fondo, era muy posible que en las horas siguientes fueran llegando más arribazones.

En el sur de España, donde esta alga originaria del Pacífico está demostrando una extraordinaria capacidad de colonización, los ayuntamientos llevan una década gastando millones de euros en gestionarlos para no espantar al turismo. Sus autoridades ofrecen una estimación «haciendo un cálculo conservador» de una biomasa anual en laal zona del Estrecho de Gibraltar de unas 100.000 toneladas de peso fresco.

Hasta el punto de que, recientemente, la Junta de Andalucía declaró de fuerza mayor y extrema necesidad la situación, aprobando una exención del impuesto estatal sobre el depósito de residuos en vertedero para «aliviar la presión económica que soportan».

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«No sabemos cómo se comportará aquí, pero lo de Major ofrece imágenes similares a lo visto en el sur. Es un problema que ya no solo afecta a los trabajadores del mar y la opinión de todos nuestros miembros es ¿ahora se hará algo? ¿Qué pasará el próximo invierno? Esto se sabía por las administraciones, tuvieron tiempo de intentar frenar esta invasión al menos y ahora nos tememos que sea demasiado tarde», indican desde Anarme, que está recogiendo testimonios de marineros.