Pontón llama a una movilización «masiva» este domingo en A Illa contra Altri y la mina de Touro

La líder del BNG, Ana Pontón, hizo un llamamiento a la «participación masiva» en la movilización que tendrá lugar el domingo 14 en A Illa de Arousa contra Altri y la mina de Touro-O Pino.

Señaló que «es muy importante» para «defender la ría de Arousa, para decir que no queremos la mina de Touro y que es necesario enterrar definitivamente el proyecto de Altri», señaló ayer durante un acto en el propio municipio y en el que estuvo acompañada de otras autoridades y responsables locales y comarcales.

Pidió a la Xunta que «deniegue» todas las autorizaciones y permisos al proyecto «de la macrocelulosa y paralizar el de la megamina que ahora presente resucitar a pesar de su grave afectación medioambiental».

A renglón seguido, la portavoz nacional del BNG recordó que los ciudadanos «ya consiguieron» dar «un parón importante» al proyecto que Altri en Palas de Reis, pero advirtió que «si no le deniegan todas las autorizaciones y permisos, la pastera podría recuperarlo en un futuro».

En este contexto, considera «importante» esa movilización para que «realmente se entierre definitivamente».

Pontón también acusó a la Xunta de «querer resucitar» el proyecto de la mina de Touro-O Pino, que fue rechazo en 2017. «El hecho de que le dé la calificación de proyecto industrial estratégico es la primera declaración de cómo el PP no está ni del lado de la gente del mar, ni de la que dice no a la mina de Touro», declaró.

Asimismo, recordó que, en su momento, la mina tuvo una «declaración de impacto ambiental negativa» y, actualmente, lo que está sobre la mesa es «ese proyecto, pero más grande, ocupando más superficie y con la misma mina a cielo abierto».

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Ante esto, preguntó al presidente Alfonso Rueda «si él viviría con su familia al lado de un depósito de residuos mineros que tiene 80 metros de altura y tres kilómetros de largo». «Un gobierno responsable estaría cuidando el medio ambiente y esta ría con un plan de regeneración integral y no poniendo más amenazas», añadió.