Senderismo y naturaleza: «Goza do Ulla» se consolida como propuesta para el turismo sostenible en Galicia

El Concello de Boqueixón, durante el último fin de semana de mayo, y el de Dodro, este primer finde de junio, marcan el punto de partida la nueva edición de «Goza do Ulla», el programa de senderismo que reúne a veinte municipios de las provincias de A Coruña, Pontevedra y Lugo en torno a la cuenca del río Ulla con el objetivo de dar a conocer el patrimonio natural, paisajístico, histórico y etnográfico vinculado al mismo, segundo cauce fluvial más importante de Galicia.

Como ya se había explicado con motivo de la presentación del evento, en Vedra, el calendario incluye un total de 19 rutas que se desarrollarán hasta octubre y permitirán recorrer algunos de los espacios más representativos de un extenso territorio integrado en la Red Natura 2000, desde las montañas lucenses, donde nace el río, hasta su desembocadura en la ría de Arousa.

Esta iniciativa, que invita a descubrir a pie un territorio donde se fusionan naturaleza, historia y tradición, arrancaba en Boqueixón con la tradicional «Ruta dos Pescadores» y concluirá en Santiso, con el recorrido «Ruta de Beigondo».

Entre ambas citas, los participantes podrán descubrir bosques de ribera, cascadas, las antiguas «pesqueiras» que ya usaban los romanos, molinos de río y de viento, puentes cargados de historia, senderos fluviales y enclaves de gran valor ecológico a lo largo de más de 130 kilómetros de recorrido por el valle del Ulla.

La próxima cita, ya el mes que viene, es la denominada «Ulloando polo Nacemento», que se celebrará el día 12 en Antas de Ulla; mientras que en agosto será el turno de «Canle de Ramil», en el Concello de Agolada, el día 1; la ruta «Vía da Prata-San Xoán da Cova», en Vedra, en la jornada siguiente; «Os Sons do Ulla», en A Estrada, el 29; y «Pontecesures á beira do Ulla», el 30.

Pontecesures

Esta última es una de las propuestas destacadas. El recorrido será circular, con salida y llegada en la Prazuela. Los participantes afrontarán una caminata de 17,95 kilómetros, con un desnivel acumulado de 732 metros y una duración estimada de cuatro horas. La actividad comenzará a las 09.00 horas y presenta una dificultad media-alta, convirtiéndose en una de las rutas más exigentes del programa.

Ya para septiembre se anuncian los itinerarios «O Muíño do Alemán», en Monterroso, el día 5; «Ruta da Ribeira do Ulla Teense», en Teo, el 6; «As Dúas Beiras do Ulla», entre Vila de Cruces y Touro, el 12; y «Xiabre, o Ulla e a Ría», en Vilagarcía de Arousa, al día siguiente, con salida y llegada en Pinar do Rei para bordear el monte que le da nombre por caminos con vistas al Ulla y la ría de Arousa.

Vilagarcía

La ruta vilagarciana incluye la visita al mirador de la Cruz de Xiabre «para contemplar el río hasta Padrón y apreciar como desemboca en la ría, generando una biodiversidad especial». Pasa también por el mirador de Bamio, desde el que observar los bancos marisqueros de Os Lombos do Ulla, los parques de cultivo de Carril y la isla de Cortegada.

También en septiembre, el 19 será el turno de «Torrentes de Mácara», en Palas de Rei; la «Ruta Fervenza das Hortas» se hará en Arzúa el 20; Valga cobrará protagonismo el día 26, con «O Ulla, entre Patrimonio e Tradición»; y la ruta de «As Tres Cruces» de Rianxo se hará el 27.

Valga

La valguesa tiene un recorrido circular de 18 kilómetros de longitud y dificultad baja, con salida y llegada en Mina Mercedes. Recorre las parroquias de Campaña y Cordeiro, deteniéndose en lugares tan carismáticos como los embarcaderos de Santa Cristina y Vilarello, los restos de la antigua línea de vagonetas aérea y las «telleiras» de Vilar.

Pero eso no es todo, sino que recorrerá igualmente la ruta de la Procesión dos Lacóns, entre la capilla de San Paio (Vilar) y la iglesia parroquial de Santa Comba de Cordeiro.

Catoira

Para octubre se reservan «A Xunta dos Ríos Deza-Ulla», en Silleda, el 3; y la esperada «Ruta de San Cibrán», en Catoira, que el 4 permitirá recorrer 11 kilómetros durante dos horas y media desde la casa consistorial y la Fonte Gaiteira hasta la ermita y el robledal de San Cibrán, pasando por caminos forestales hasta alcanzar los petroglifos de Pedras Miñas y los históricos Muíños de Vento. El río Catoira, afluente del Ulla, es otro de los atractivos de este itinerario circular.

Caminantes en San Cibrán. / M. Méndez

Las rutas, que permiten a vecinos y visitantes descubrir espacios naturales de gran riqueza ecológica y ponen en valor elementos patrimoniales, históricos y culturales que forman parte de la identidad de los municipios participantes, se completarán con «Polas Beiras do Ulla», en Padrón, y «Ruta de Beigondo», en Santiso, los días 10 y 24 de octubre respectivamente.

Esta propuesta, cabe recalcar, se presenta igualmente como una oportunidad para impulsar el turismo sostenible en las comarcas bañadas por el Ulla, favoreciendo la actividad económica local y fomentando el conocimiento de uno de los corredores naturales más importantes de Galicia.