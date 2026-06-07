El Proyecto Basajaun completa su primera «Noche de murciélagos» y planea una segunda cita estival

El Proyecto Basajaun ha completado las plazas para su primera fecha de «Noche de murciélagos», pero, a la vista del éxito cosechado, está pensando en habilitar una segunda cita a lo largo del verano de esta actividad en la que incluso se usará un detector de ultrasonidos.

Se trata de una de las acciones pertenecientes a la iniciativa de creación de una Red de Refugios para Murciélagos AIB en O Salnés con 59 cajas-refugio mediante donación y que también está teniendo buena acogida entre la ciudadanía, que aún puede colaborar sufragando una que puede llevar su nombre.

En cuanto a la iniciativa de ciencia ciudadana que se va a desarrollar en esta primera fecha del sábado 13 de junio, se trata de explicar «el papel crucial de los murciélagos en el fomento de la biodiversidad y el equilibrio natural de los ecosistemas y su rol inigualable como controladores naturales de las poblaciones de insectos, evitando que lleguen a convertirse en plagas».

También se hablará del proyecto en sí del corredor de refugios que se está creando en una extensión de tres kilómetros en la ribera del Umia y que cuenta con la colaboración del Concello de Ribadumia, «de la importancia de colocar estas cajas-refugio en bosques que carecen o tienen refugios naturales insuficientes para que exista una presencia significativa de las especies de murciélagos forestales, dónde y cómo las colocamos, porqué y cómo se colocan, cómo cualquiera puede colaborar…».

Pero los asistentes también aprenderán a escuchar a los murciélagos que estén cazando gracias a un detector de ultrasonidos y la organización espera poder observarlos directamente en acción. La asociación Ideas de Bombero explica que será una ruta guiada, muy sencilla a orillas del Umia y el rego de Armenteira y que culminará con un picoteo para finalizar la noche.

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Asimismo, recomienda estar pendientes de las redes sociales del Proyecto Basajaun para conocer próximas fechas de una nueva edición de «Noche de murciélagos».