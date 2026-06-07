Rías Baixas
O Areeiro confirma el buen estado de las viñas en Rías Baixas sin síntomas preocupantes de enfermedades
Las previsiones meteorológicas son desfavorables para el desarrollo de mildiu, oídio, botritis o black rot en los viñedos.
La Estación Fitopatolóxica de O Areeiro constata «el buen momento» de las viñas en la comarca de O Salnés y en el conjunto de la Denominación de Origen Rías Baixas, sin síntomas preocupantes de las principales enfermedades y hongos que las afectan.
En este sentido, el personal técnico de O Areeiro señala que las previsiones meteorológicas para los próximos días no son favorables para el mildiu, el oídio, la botritis o el black rot, por lo que simplemente recomiendan a los agricultores mantener la vigilancia. Los técnicos del departamento dependiente de la Diputación indican que la situación respecto al mildiu sigue siendo, en general, muy favorable.
«La campaña no está mostrando agresividad en el patógeno y esta semana no se encontraron nuevos síntomas en los racimos, apareciendo tan solo manchas y daños significativos en plantas abandonadas», señalan. Además, las previsiones meteorológicas para los próximos días indican un riesgo bajo, por lo que O Areeiro recomienda solo mantener la vigilancia en los viñedos.
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