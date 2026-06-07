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Rías Baixas

O Areeiro confirma el buen estado de las viñas en Rías Baixas sin síntomas preocupantes de enfermedades

Las previsiones meteorológicas son desfavorables para el desarrollo de mildiu, oídio, botritis o black rot en los viñedos.

Un viticultor aplica un tratamiento a su viñedo.

Un viticultor aplica un tratamiento a su viñedo. / INAKI ABELLA DIEGUEZ

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Anxo Martínez

Arousa

La Estación Fitopatolóxica de O Areeiro constata «el buen momento» de las viñas en la comarca de O Salnés y en el conjunto de la Denominación de Origen Rías Baixas, sin síntomas preocupantes de las principales enfermedades y hongos que las afectan.

En este sentido, el personal técnico de O Areeiro señala que las previsiones meteorológicas para los próximos días no son favorables para el mildiu, el oídio, la botritis o el black rot, por lo que simplemente recomiendan a los agricultores mantener la vigilancia. Los técnicos del departamento dependiente de la Diputación indican que la situación respecto al mildiu sigue siendo, en general, muy favorable.

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«La campaña no está mostrando agresividad en el patógeno y esta semana no se encontraron nuevos síntomas en los racimos, apareciendo tan solo manchas y daños significativos en plantas abandonadas», señalan. Además, las previsiones meteorológicas para los próximos días indican un riesgo bajo, por lo que O Areeiro recomienda solo mantener la vigilancia en los viñedos.

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