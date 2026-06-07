Cierre del curso
La danza de Gema Pizarro luce talento en el Auditorio
Medio centenar de bailarinas despidieron el curso ante unas 500 personas en una gala que volvió a mostrar el trabajo de la escuela vilagarciana
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Vilagarcía
El Centro de Danza Gema Pizarro celebró su gala de fin de curso en un Auditorio de Vilagarcía lleno, con alrededor de medio millar de personas siguiendo las actuaciones. Sobre el escenario, medio centenar de bailarinas mostraron el trabajo realizado durante los últimos meses en una cita que combinó técnica, ilusión y puesta en escena. La función sirvió para cerrar el curso y compartir con familias y público la evolución del alumnado, desde las participantes más pequeñas hasta las de mayor experiencia. La escuela convirtió la clausura en una fiesta de la danza y en un reconocimiento al esfuerzo de alumnas, profesorado y familias.
- Mariña, la chica que sufre en familia un cruel vacío asistencial
- Portugal refuerza su posición en el mercado europeo de bivalvos al levantar la prohibición de almeja japonesa en el Tajo
- Javi y Carlos, dos vidas unidas por la hostelería en Vilagarcía
- Llamativa y colorida boda internacional en Vilagarcía
- Comienza la negociación para tratar de limitar el acceso a la isla de A Toxa
- La Guardia Civil investiga a una mujer por un atropello mortal en Vilanova
- «Miedo» en la flota de la ría de Arousa ante la presencia del alga asiática en «cantidades industriales»
- Álvaro Otero, de construir bateas para cultivar mejillón a servirlo a la mesa en escabeche