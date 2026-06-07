La danza de Gema Pizarro luce talento en el Auditorio

El Centro de Danza Gema Pizarro celebró su gala de fin de curso en un Auditorio de Vilagarcía lleno, con alrededor de medio millar de personas siguiendo las actuaciones. Sobre el escenario, medio centenar de bailarinas mostraron el trabajo realizado durante los últimos meses en una cita que combinó técnica, ilusión y puesta en escena. La función sirvió para cerrar el curso y compartir con familias y público la evolución del alumnado, desde las participantes más pequeñas hasta las de mayor experiencia. La escuela convirtió la clausura en una fiesta de la danza y en un reconocimiento al esfuerzo de alumnas, profesorado y familias.