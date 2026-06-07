El campeón que crece golpe a golpe en Cambados

Branyel Suárez Maleno avanza con paso firme en el boxeo gallego. Tiene 22 años, reside en Caldas de Reis y acaba de proclamarse campeón gallego neoprofesional en la categoría de menos de 65 kilos, un título que confirma su progresión y el trabajo diario que realiza en Cambados, en la sede del Club Boxeo Umia, bajo las órdenes de Carlos Padín. El combate por el trono autonómico se celebró en Vigo, en el barrio del Calvario, donde el púgil caldense se impuso al vigués de origen peruano Ángelo Vázquez por puntos y de forma unánime.

«Fue una pelea complicada porque el chico no nos dejó mucho pelear. Fue muy cerrada, con mucho cuerpo a cuerpo, pero estuve controlando el combate», explica Branyel. No fue una victoria sencilla, pero sí una demostración de madurez competitiva. Suárez Maleno supo adaptarse a un duelo incómodo, sin grandes espacios, en el que tuvo que trabajar con paciencia y oficio para defender su condición de campeón gallego neoprofesional.

El título que ahora conserva lo había conquistado por primera vez en Sanxenxo, el pasado mes de julio, ante Daniel Felipe Ávila, de Lugo. Aquella pelea marcó un punto de inflexión en su carrera. «Fue reñida y de pura acción. Dimos un salto más de donde estábamos», recuerda. Entonces apenas acumulaba 14 combates frente a un rival con más de 60 peleas de experiencia. Hoy ya suma 25 y se siente un boxeador más completo, con mayor lectura del ring y con más recursos para afrontar escenarios diferentes.

Branyel nació en República Dominicana y llegó a Galicia en 2018. Su relación con el boxeo comenzó en Caldas, pero desde que se puso los primeros guantes su entrenador ha sido Carlos Padín. «Empecé aquí en Cambados hace cuatro años. Desde que cogí mis primeros guantes, Carlos es mi entrenador», señala. Esa continuidad explica buena parte de su crecimiento. La confianza entre ambos se ha consolidado en el gimnasio y también en la competición, donde cada pelea ha servido para pulir detalles.

Padín, cambadés de 38 años, conoce bien el camino. Fue boxeador, compitió en peso pesado y semipesado, acumuló alrededor de 70 combates, fue bronce en un Campeonato de España y dos veces campeón gallego. Antes había empezado en el kick boxing y se formó entrenando en Vilagarcía, Padrón y Vigo con Francisco Amoedo. Ahora dirige en Cambados el gimnasio del Club Boxeo Umia, ubicado en la Avenida de Vilariño, 23, unas instalaciones abiertas el pasado mes de octubre y convertidas ya en la base diaria de Branyel.

El joven púgil espera llegar al escalafón profesional. / Iñaki Abella

El entrenador destaca de su pupilo una mezcla de talento, disciplina y responsabilidad. «Es un chico muy entregado y muy responsable», afirma Padín, que subraya además su capacidad técnica: «Domina las dos guardias y cada día aprende más». Esa versatilidad es una de las señas de identidad de Suárez Maleno, que se define como un boxeador capaz de trabajar en varias distancias. «Me considero completo. Puedo emplear diferentes distancias y también me gusta esquivar y bailar sobre el ring. Golpear sin ser golpeado», explica.

Entre sus mejores armas están el crochet de izquierda y la volea de derecha, dos golpes que ha ido perfeccionando con horas de técnica, manopla y sparring. Su rutina es exigente. Entrena todos los días y, cuando se acerca una competición, redobla el esfuerzo. «Me gusta levantarme temprano, correr y hacer fuerza en casa. Por la tarde estoy en el gimnasio hasta las diez de la noche», cuenta. La sesión incluye carrera, trabajo técnico, manoplas y, a partir de las nueve, asaltos de sparring. No siempre es fácil encontrar rivales de entrenamiento, por lo que también se desplaza a otros gimnasios para sumar rounds de calidad.

Branyel comenzó en el boxeo hace solo cuatro años. / Iñaki Abella

Su crecimiento llega en un momento en el que el boxeo recreativo vive un auge, aunque el de competición sigue siendo más minoritario. En ese contexto, casos como el de Branyel ayudan a dar visibilidad a una disciplina que exige constancia, sacrificio y una mentalidad muy fuerte. «Hay que mejorar cosas. Si quiero dar un salto más, hay que entrenar mucho más», reconoce el campeón gallego.

Ese salto aparece ya en su horizonte. A corto plazo, su objetivo pasa por acudir al Campeonato de España. Después, le gustaría dar el paso al profesionalismo. Pero Branyel no quiere correr más de la cuenta. «Tengo en mi mente un objetivo claro, pero me gusta ir poco a poco, marcándome metas cortas», sostiene. Fuera del ring estudia un ciclo superior de Administración y Finanzas, una formación que compagina con una vida prácticamente organizada alrededor del entrenamiento.

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El sueño, como el de tantos boxeadores que empiezan a abrirse camino, es grande. «Pelear por un título mundial», admite. Pero enseguida baja la mirada al presente, al gimnasio, a las carreras, a las manoplas y a los asaltos que todavía quedan por hacer. «Mi realidad ahora mismo es el día a día, conseguir ser profesional, luego el Europeo y luego el Mundial. Haremos todo lo posible», resume. En Cambados, Branyel Suárez Maleno sigue construyendo ese camino golpe a golpe.