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Cambados celebra el Corpus con sus espectaculares alfombras florales

Varios grupos de voluntarios engalanaron algunas de las principales calles del conjunto histórico

También hubo tapices en la parroquia de Oubiña

Cambados celebra el Corpus con sus espectaculares alfombras florales

Cambados celebra el Corpus con sus espectaculares alfombras florales

Noé Parga

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Anxo Martínez

Cambados

En Cambados se hacen las alfombras de Corpus Christi más espectaculares de O Salnés. Las confeccionan varios grupos de voluntarios, que trabajan durante semanas en la preparación de la flor y el picado del «verde», para, posteriormente, elaborar los tapices, situados en varios puntos del conjunto histórico, como el atrio de la iglesia parroquial, la bajada de la calle Padre Peña o la calle Hospital, donde hay un enorme pasillo floral entre las capillas del Hospital y de Santa Margarita.

Los motivos son muy variados, destacando los geométricos o los alegóricos, como el árbol de la vida situado en el cruce de Rúa Nova con Hospital, y del cual salían unas mariposas simbolizando la resurrección. Un poco más adelante, frente a la capilla donde se celebran las festividades de la Candelaria y el Nazareno, los voluntarios trazaron una Sagrada Familia.

1 | NOÉ PARGA

Tapiz de la calle Padre Peña, con la iglesia parroquial al fondo. / Noé Parga

Tampoco faltaron los dibujos alusivos al Corpus, como el cáliz o la paloma que representa al Espíritu Santo.

En Cambados, la misa de Corpus es de tarde, y la procesión sale en torno a las 20.30 horas. Baja por Padre Peña, y de allí tuerce hacia Isabel II, la plaza de Alfredo Brañas y la calle del Hospital; tras pasar por delante de las dos capillas ya reseñadas, prosigue su recorrido por la avenida de Galicia, y de ahí llega a la Praza do Concello, donde también hay una alfombra y un altar. La comitiva regresa posteriormente al templo parroquial.

Representación del árbol de la vida.

Representación del árbol de la vida. / Noe Parga

Se trata de una procesión que atrae a cientos de personas, y que no sería posible sin el trabajo de los voluntarios, que hace un par de semanas empezaron a quedar para preparar la flor y las hojas de tuya. Ayer, todavía no había amanecido cuando ya se reunieron de nuevo para engalanar las calles, con los trazados dibujados con tiza y los huecos rellenados con sal teñida en hormigoneras, flor y tuya.

Sin salir de Cambados, también se están haciendo alfombras vistosas en la parroquia de San Vicente de Oubiña. En este caso, la organización corrió a cargo de la parroquia, encabezada por el cura José Crespo, y los vecinos ayudaron en la confección de los adornos con su trabajo y donativos. Se hicieron tapices desde la puerta de la iglesia hasta el cruceiro situado junto a la carretera, y se instalaron dos altares. La procesión discurrió, precisamente, entre ambos puntos.

3 | NOÉ PARGA

Dos niños participan en la confección de una alfombra en la calle del Hospital. / Noé Parga

En Oubiña, una veintena de vecinos empezaron a elaborar las alfombras sobre las 7 de la tarde del sábado, y estuvieron trabajando hasta la 1.30 de la madrugada. Ayer por la mañana, madrugaron para terminar unos detalles. La misa y la procesión fueron a mediodía.

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4 | NOÉ PARGA

Procesión del Corpus de Oubiña, en Cambados. / FdV

La Xunta de Galicia oficializó en marzo de 2024 la inscripción de las alfombras del Corpus en el censo autonómico del patrimonio cultural, como manifestación del patrimonio cultural inmaterial, y citaba en el anuncio del Diario Oficial de Galicia las de una veintena de poblaciones gallegas, entre ellas las de Cambados.

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