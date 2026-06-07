Cambados celebra el Corpus con sus espectaculares alfombras florales

En Cambados se hacen las alfombras de Corpus Christi más espectaculares de O Salnés. Las confeccionan varios grupos de voluntarios, que trabajan durante semanas en la preparación de la flor y el picado del «verde», para, posteriormente, elaborar los tapices, situados en varios puntos del conjunto histórico, como el atrio de la iglesia parroquial, la bajada de la calle Padre Peña o la calle Hospital, donde hay un enorme pasillo floral entre las capillas del Hospital y de Santa Margarita.

Los motivos son muy variados, destacando los geométricos o los alegóricos, como el árbol de la vida situado en el cruce de Rúa Nova con Hospital, y del cual salían unas mariposas simbolizando la resurrección. Un poco más adelante, frente a la capilla donde se celebran las festividades de la Candelaria y el Nazareno, los voluntarios trazaron una Sagrada Familia.

Tapiz de la calle Padre Peña, con la iglesia parroquial al fondo. / Noé Parga

Tampoco faltaron los dibujos alusivos al Corpus, como el cáliz o la paloma que representa al Espíritu Santo.

En Cambados, la misa de Corpus es de tarde, y la procesión sale en torno a las 20.30 horas. Baja por Padre Peña, y de allí tuerce hacia Isabel II, la plaza de Alfredo Brañas y la calle del Hospital; tras pasar por delante de las dos capillas ya reseñadas, prosigue su recorrido por la avenida de Galicia, y de ahí llega a la Praza do Concello, donde también hay una alfombra y un altar. La comitiva regresa posteriormente al templo parroquial.

Representación del árbol de la vida. / Noe Parga

Se trata de una procesión que atrae a cientos de personas, y que no sería posible sin el trabajo de los voluntarios, que hace un par de semanas empezaron a quedar para preparar la flor y las hojas de tuya. Ayer, todavía no había amanecido cuando ya se reunieron de nuevo para engalanar las calles, con los trazados dibujados con tiza y los huecos rellenados con sal teñida en hormigoneras, flor y tuya.

Sin salir de Cambados, también se están haciendo alfombras vistosas en la parroquia de San Vicente de Oubiña. En este caso, la organización corrió a cargo de la parroquia, encabezada por el cura José Crespo, y los vecinos ayudaron en la confección de los adornos con su trabajo y donativos. Se hicieron tapices desde la puerta de la iglesia hasta el cruceiro situado junto a la carretera, y se instalaron dos altares. La procesión discurrió, precisamente, entre ambos puntos.

Dos niños participan en la confección de una alfombra en la calle del Hospital. / Noé Parga

En Oubiña, una veintena de vecinos empezaron a elaborar las alfombras sobre las 7 de la tarde del sábado, y estuvieron trabajando hasta la 1.30 de la madrugada. Ayer por la mañana, madrugaron para terminar unos detalles. La misa y la procesión fueron a mediodía.

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Procesión del Corpus de Oubiña, en Cambados. / FdV

La Xunta de Galicia oficializó en marzo de 2024 la inscripción de las alfombras del Corpus en el censo autonómico del patrimonio cultural, como manifestación del patrimonio cultural inmaterial, y citaba en el anuncio del Diario Oficial de Galicia las de una veintena de poblaciones gallegas, entre ellas las de Cambados.