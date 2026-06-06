Las riquezas que se recuperan en la fábrica de Goday

Fue la primera experiencia industrial de Galicia y ahora es un centro de interpretación dedicado a la conserva que guarda verdaderas joyas en forma de máquinas utilizadas para elaborar latas. El Centro de Interpretación de la Conserva de A Illa cuenta con nuevo material desde hace algunos meses que pronto estará en exposición, aunque en estos momentos, están en proceso de recuperación.

Estas piezas son una prensa de tapas modelo 410 y una cizalla de pedal modelo 800. La primera de ellas se trata de una robusta máquina de hierro fundido, de casi una tonelada de peso, que data de los años 50 del pasado siglo y cuyas funciones eran cortar, estampar y embutir las hojas de la lata, con el objetivo de elaborar las tapas de las latas de conserva. La segunda es también de los años 50 del pasado siglo y era utilizada para cortar la hoja de la lata, con el objetivo de elaborar los cuerpos de las mismas que ya venían estampados con su correspondiente marca. Ambas fueron una auténtica revolución tecnológica en el sector ya que permitieron multiplicar la productividad. Las nuevas piezas, además de mejorar los contenidos de la fábrica, permiten al visitante comprender mejor el proceso de elaboración de una lata de sardinas a finales del siglo XIX.

Las dos llegaron a manos del Concello de A Illa gracias a Juan Somme, nieto del ingeniero noruego que las patentó, una marca que todavía continúa activa en Bilbao y que es un referente como productora de maquinaria en el mundo de la conserva. Juan Somme pasó por A Illa y descubrió que en el interior del centro de interpretación había una máquina de cierre de la marca y decidió donar todo este material.

Las máquinas necesitaban mantenimiento y una buena puesta a punto después de tantos años sin trabajar y fue en ese momento cuando surgió el nombre de Manolo Dacosta Besada. Mecánico jubilado que trabajó en mantenimiento y cuidado de este tipo de máquinas toda su vida, incluso en el extranjero, se ofreció voluntario a recuperar las máquinas cuando se lo planteó el exconcejal Juan Luciano Besada. Cuando llegó al almacén donde se encontraban las máquinas, Dacosta «parecía un niño pequeño cuando recibe los regalos de los Reyes Magos» y se puso a trabajar en ellas limpiándolas y poniéndolas a punto para que vuelvan a funcionar como lo hacían hace un siglo, pues las conoce a la perfección, ya que siempre estuvo trabajando con este tipo de máquinas, sobre todo de la marca Somme.

«Estas máquinas no tienen que ver con las de ahora, son muy diferentes y mucho más simples a la hora de cerrar las latas», explica Dacosta mientras sigue limpiando los engranajes de una de ellas. Su colaboración es algo que agradecen en el centro de interpretación, sobre todo porque sirve para reforzar uno de los conceptos que se persigue con la puesta en marcha de este proyecto y de un ecomuseo, el de entender que la antigua fábrica de Goday forma parte de un territorio vivo.

Estas máquinas se unen a los autoclaves para cocción y esterilizado que fueron cedidos al Concello de A Illa por Rosa Nieto, directora general de Conservas Friscos y descendiente de Francisco Otero v Mariño, fundador de Conservas Otero tras haber sido mecánico en la fábrica de Goday. De todas formas, la gran joya que guarda la fábrica de Goday es la máquina de vapor de la marca Tangye y del modelo Soho que era el corazón de la antigua factoría. Restaurada hace muy pocos años, se construyó en la ciudad británica de Birmingham en 1879. Cuenta con una potencia de entre 30 y 40 caballos y era la encargada de proporcionar la fuerza motriz al resto de las máquinas de la fábrica. La restauración y puesta en funcionamiento fue realizada por el alumnado y profesorado del ciclo superior de mecatrónica del IES Fermín Bouza-Brey de Vilagarcía.

Noticias relacionadas

Todo el contenido del interior está respaldado por un vídeo documental titulado «Memorias en Conserva», elaborado por la Universidade Popular de A Illa y que muestra el trabajo de las mujeres en las fábricas de conservas y como ha sido su evolución. Completan el contenido la propia estructura arquitectónica del edificio, con las columnas, los mesados de limpieza, las parrillas, las aceiteras o los diferentes elementos que se utilizaban en la fabricación de conservas en aquella época. n