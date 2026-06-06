Movilidad
El PP de A Illa pide cambios de tráfico en el centro
Los populares acusan al alcalde de «mentir» sobre sus propuestas y defienden el doble sentido entre Cachopo y O Piorno
El PP de A Illa de Arousa acusó al alcalde, Luis Arosa, de «faltar a la verdad» sobre sus propuestas de tráfico y volvió a reclamar cambios en la circulación del centro para evitar «rodeos eternos» a los vecinos que acceden al entorno de O Xufre.
El portavoz popular, Matías Cañón, defendió la implantación de un doble sentido en el tramo de 160 metros entre Cachopo y O Piorno, con un pequeño ensanchamiento que permita el paso simultáneo de vehículos. La medida, recordó, ya fue planteada en 2021, cuando se firmó el convenio de humanización de la Avenida Castelao.
Cañón sostiene que la solución actual obliga a recorridos más largos por Lagartiño o Cabodeiro, con «mayor gasto y contaminación». «No queremos tráfico pesado en el centro, pero nos guía el sentido común», afirmó.
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