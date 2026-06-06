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El PP de A Illa pide cambios de tráfico en el centro

Los populares acusan al alcalde de «mentir» sobre sus propuestas y defienden el doble sentido entre Cachopo y O Piorno

La regulación de tráfico municipal sigue generando controversia.

La regulación de tráfico municipal sigue generando controversia. / Iñaki Abella

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Diego Doval

A Illa

El PP de A Illa de Arousa acusó al alcalde, Luis Arosa, de «faltar a la verdad» sobre sus propuestas de tráfico y volvió a reclamar cambios en la circulación del centro para evitar «rodeos eternos» a los vecinos que acceden al entorno de O Xufre.

El portavoz popular, Matías Cañón, defendió la implantación de un doble sentido en el tramo de 160 metros entre Cachopo y O Piorno, con un pequeño ensanchamiento que permita el paso simultáneo de vehículos. La medida, recordó, ya fue planteada en 2021, cuando se firmó el convenio de humanización de la Avenida Castelao.

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Cañón sostiene que la solución actual obliga a recorridos más largos por Lagartiño o Cabodeiro, con «mayor gasto y contaminación». «No queremos tráfico pesado en el centro, pero nos guía el sentido común», afirmó.

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