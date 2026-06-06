La pista de pádel de Os Pasales pasa a ser de «pickleball»

El Concello de Meaño procede esta semana al desmantelamiento de la pista del pádel al aire libre de Os Pasales. Un pista que el Concello había construido en 2015 aprovechando la remodelación del área recreativa de 12.396 metros cuadrados en la que se invirtieron en su conjunto un total de 227.978 euros.

Respondía en su día a un espacio ganado al mar, merced a la gestión de la Asociación de Vecinos Santa Lucía y que en 2013 mudó su concesión al Concello de Meaño.

Esta pista de pádel, cerrada por un perímetro acristalado, contaba para su uso con una tasa de 12 euros por hora y media de uso que fuera creada al efecto. Pero, amén de la curiosidad del inicio, su utilización acabó siendo testimonial para dejar de usarse al cabo del tiempo.

Apoyo del GDR

En su lugar se habilitará ahora en la zona una pista de «pickleball» para juego de raquetas en consonancia con el Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) de O Salnés. Este deporte, llegado a España desde Norteamérica en 2010, se presenta como una actividad pujante, que combina elementos del tenis, pádel, bádminton y tenis de mesa, compartiendo reglas con esas modalidades de raqueta.

Para habilitar esa pista de pickleball el Concello de Meaño ya comprometiera en el expediente de modificación de crédito, aprobado en el pleno de finales de marzo, una partida de 6.500 euros procedente del remanente de tesorería.

Para ello se habilitará esta pista al aire libre, que exige unas medidas reglamentarias de 13,41 metros de largo por 6,10 de ancho.

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Por su parte, el pádel como deporte pasará al interior del recinto que se está disponiendo en Coirón, espacio que estará cubierto y copado por dos pistas más una estructura para juego infantil.