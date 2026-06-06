La pasión por el motor ruge en O Salnés y reivindica circuitos seguros en Galicia

Las concentraciones automovilísticas recientemente celebradas en localidades como Cambados o Lalín, ferias como la viguesa Galiexpo y otras muchas con el mundo del motor ponen de manifiesto el creciente interés que despierta en la comarca de O Salnés y toda Galicia. Miles de aficionados se congregan cada año en rallies, exhibiciones y encuentros especializados, un fenómeno que también está encontrando una nueva vía de expansión a través de las redes sociales y la creación de contenido digital.

En este contexto emerge la figura de Francisco Campo Vicente, conocido en internet como ItachiMotorsport, un creador de contenido gallego que no deja de ganar seguidores en sus plataformas digitales y acumula más de un millón de visualizaciones mensuales gracias a contenidos relacionados con la automoción, la mecánica y la cultura del motor.

Desde sus redes sociales muestra cómo una afición tradicionalmente vinculada a circuitos, talleres y revistas especializadas, ha evolucionado hacia nuevos formatos de comunicación capaces de llegar a miles de personas en cuestión de horas.

Francisco Conde. / FdV

«Las revistas del motor han evolucionado y hoy se consume información de otra manera, de ahí el pape de las redes sociales, que permiten mostrar no solo coches, sino todo lo que hay detrás», explica el creador gallego, natural de Tomiño, aunque estrechamente vinculado a las comarcas de Caldas y O Salnés.

El vehículo de ItachiMotorsport se ha convertido en una imagen habitual en distintos eventos del sector. Ha participado en las citadas concentraciones de Cambados y Lalín, además de recorrer algunos de los escenarios más emblemáticos para los aficionados, como el Nürburgring-Nordschleife alemán, conocido popularmente como el «infierno verde», el circuito de Jarama, en Madrid, o Los Arcos, en Navarra.

También formó parte de Galiexpo como creador de contenido oficial del evento y ha estado presente en numerosas reuniones automovilísticas dentro y fuera de Galicia.

En base a esa experiencia y el auge de las concentraciones y eventos automovilísticos, el creador digital reabre el debate sobre la necesidad de disponer de más infraestructuras especializadas en Galicia, pues numerosos aficionados deben desplazarse fuera de la comunidad para disfrutar de circuitos o espacios debidamente preparados para desarrollar esta afición con seguridad.

A su juicio, «Galicia tiene una afición increíble por el motor, como vemos cada año en los rallies y todo tipo de eventos, por lo que sería fantástico que en el futuro pudiera contar también con más espacios e infraestructuras donde disfrutar de esta pasión de forma segura y organizada».

«El motorsport es para circuitos y eventos, no para la calle; es pasión, pero también responsabilidad», insiste, convencido de que «esta filosofía es compartida por una gran parte de la comunidad automovilística», de ahí que reivindique espacios habilitados para desarrollar esta afición en condiciones seguras.

«Los aficionados al motor queremos disfrutar de nuestra pasión donde corresponde: en circuitos, eventos y espacios preparados para ello. Cuantas más alternativas existan, más fácil será seguir fomentando una cultura del motor basada en la responsabilidad, el respeto y la seguridad», continúa Francisco Campo Vicente.

Retorno económico

Unas instalaciones, por cierto, que generan además un importante retorno económico en los territorios donde se ubican, impulsando sectores como la hostelería, el comercio y el turismo.

«Cuando hay eventos del motor se mueve mucho más que coches. Se llenan hoteles, trabajan restaurantes, llegan visitantes y se genera actividad para muchas empresas. Es una afición que une a personas de todas las edades y que puede aportar mucho valor al territorio», destaca.

Eso sin olvidar que «más allá de los vehículos, la cultura del motor sostiene un amplio ecosistema económico integrado por talleres, especialistas en detailing, empresas de vinilado, fotógrafos, productoras audiovisuales, preparadores y profesionales de la mecánica».

Y, sostiene, «Galicia cuenta con un importante talento en este ámbito, aunque el tejido especializado siga siendo más reducido que en otras regiones, lo que obliga en ocasiones a desplazarse a otras comunidades autónomas o a Portugal para acceder a determinados servicios o experiencias».

En cuanto a su faceta de divulgador del mundo del motor, explica que detrás de las imágenes y los vídeos que acumulan miles de reproducciones existe un trabajo que suele pasar desapercibido.

Una concentración celebrada en Cambados. / Noé Parga

«Algunos creen que es algo sencillo, pero detrás hay muchas horas de trabajo, esfuerzo, inversión y aprendizaje continuo sobre mecánica, estética, dinámica del vehículo y comunicación», señala Campo, que estudió automoción y siempre ha mantenido una estrecha vinculación con el mundo de la ingeniería y el automóvil.

Fue hace poco más de un año cuando decidió trasladar esa pasión al entorno digital mediante contenidos divulgativos y de entretenimiento destinados tanto a aficionados experimentados como a nuevas generaciones interesadas por el sector.

Todo ello con el objetivo de acercar conceptos técnicos a un público amplio sin renunciar al rigor ni al componente divulgativo. «Intento que el contenido aporte valor, pues no se trata solo de mostrar un coche, sino de explicar lo que hay detrás y cómo funciona este mundo», sostiene, visiblemente agradecido «a todas las personas que me siguen y me ayudan a dar visibilidad a este proyecto».

Concentración de vehículos BMW en Fefiñáns. / Noé Parga

Un proyecto de divulgación que también es para él una actividad profesional, pues trabaja con empresas que buscan promocionar sus productos o servicios a través de sus redes sociales.

Y lo hace de forma responsable, pues insiste siempre en transmitir a través de sus contenidos la necesidad de saber diferenciar la afición por la velocidad de la conducción en vías públicas.

En definitiva, que ItachiMotorsport trata de demostrar que la cultura del motor gallega «tiene una gran capacidad de convocatoria, como demuestran las recientes concentraciones celebradas en O Salnés y otros puntos de la comunidad, pero además incorpora nuevas formas de comunicación y difusión digital que conectan con las generaciones más jóvenes».