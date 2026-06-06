Luis López sitúa a Sabela Fole como alternativa al «multipartito» de Cambados

El Partido Popular de Cambados celebró su reunión anual con un mensaje nítido de precampaña y con la vista puesta en el próximo ciclo electoral. Más de 200 militantes participaron en una cita en la que la portavoz municipal y presidenta local, Sabela Fole, recibió el respaldo del presidente provincial del PP y presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López, que situó a la formación como la alternativa para abrir una nueva etapa en el municipio.

López aseguró que «Sabela Fole y el PP van a llegar a un pacto de gobierno con la inmensa mayoría de los vecinos de Cambados» para acabar, dijo, con «esta sopa fría de cuatro siglas que solo ofrece excusas en vez de soluciones». En su intervención, el dirigente popular sostuvo que «ya queda menos de un año para que llegue el cambio» y remarcó que ese cambio «ya no tiene vuelta atrás».

El presidente provincial arropó a Fole y a la militancia cambadesa, a la que atribuyó una «importancia absoluta» para «luchar por Cambados y por un futuro distinto e ilusionante». Admitió que el escenario político no es sencillo, al considerar que «somos cuatro contra uno», pero defendió que el PP cuenta con una ventaja: «La gran mayoría de los cambadeses ya no aguantan más esta situación y están deseando abrir una nueva etapa».

López contrapuso lo que definió como «un gobierno unido, fuerte y trabajador del PP» frente a la posibilidad de reeditar «esta nefasta mezcla de cuatro partidos». A su juicio, el actual ejecutivo local «solo está de acuerdo en dos cosas: repartirse sueldos y puestos y que no gobernemos nosotros». Por ello, insistió en que la elección es «bastante sencilla», porque «Sabela y el PP tienen propuestas, ideas, soluciones, proyecto y equipo para que Cambados deje de resignarse».

El PP provincial y autonómico respalda a Fole. / Cedida

La reunión contó también con la presencia de los conselleiros Román Rodríguez y María Martínez Allegue, la secretaria xeral provincial del PP, Luisa Piñeiro, y el nuevo delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, que acompañaron a la agrupación local en una cita planteada como punto de partida para intensificar el trabajo político de los próximos meses.

Por su parte, Sabela Fole aprovechó el acto para iniciar el reparto de la revista O Futuro de Cambados y llamó a una movilización masiva de militantes, simpatizantes, colaboradores y vecinos. Su objetivo, señaló, es «rematar con tres tristes y largos mandatos de desfeita, mala gestión política, pérdidas millonarias de ayudas, chapuzas constantes, falta de proyectos ambiciosos, colapso en los servicios del Concello, números rojos y nula atención a los vecinos».

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Fole agradeció la asistencia al encuentro, que definió como la «primera palanca para arrancar el motor del cambio necesario», y afirmó que, pese al «enorme daño infligido por el multipartito», Cambados conserva «tanto potencial» que es posible revertir el deterioro y «recuperar el orgullo de la villa más importante de O Salnés». «Tengo muy claro cuál va a ser mi pacto: va a ser con los cambadeses», concluyó.