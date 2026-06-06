La Festa do Viño Tinto do Salnés congrega a miles de personas en Barrantes

Miles de personas disfrutan este sábado del día grande de la Festa do Viño Tinto do Salnés, que se celebra en Barrantes (Ribadumia).

A mediodía, la actividad se desarrolló simultáneamente entre la Carballeira y la gran carpa de la calle Bouza Martín. En la primera ubicación, mientras los catadores puntuaban los vinos que han llegado a la final del concurso, tenía lugar la investidura de los nuevos Valedores, y Leti da Taberna daba el pregón.

Cerca de allí, baja una amplia carpa, en la avenida Bouza Martín, una decena de bodegas ponían a la venta sus vinos. Sobre la una de la tarde ya no cabía un alfiler en el largo pasillo existente entre los puestos de los cosecheros.

La música de los grupos, las canciones improvisadas y los brindis con el oscuro vino tinto se sucedían sin interrupción.

La botella de Barrantes cuesta 6 euros, y la "cunca", 2

La botella de vino Barrantes, o «folla redonda» se vende a 6 euros, y la «cunca» de este mismo caldo, a dos. También hay la opción de llevarse para casa un estuche con dos o tres botellas, al precio de 10 y 15 euros, respectivamente.

Pero en la fiesta de Barrantes también se ensalza los tintos de variedades autóctonas, como el caíño, el espadeiro o el mencía. En el caso del caíño, la botella cuesta 10 euros, y la taza se vende a dos.

Además, en la misma carpa hay varios puestos de comida, para picar algo mientras se prueba el vino. La oferta este año es muy amplia, puesto que hay un «pulpeiro», y puestos de ostras de Cambados, de jamón ibérico cortado al momento, de empanadas; en una de las casetas incluso ofrecen salpicón de marisco, mejillones y zamburiñas.

Brindis de las autoridades, este sábado en Barrantes. / Noe Parga

Otro de los epicentros de la fiesta de este sábado es el pabellón municipal de deportes, donde se celebra la multitudinaria comida oficial. Se trata de un almuerzo en el que cientos de vecinos, muchos de ellos productores de vino tinto, y las autoridades comparten un menú conformado por empanada, carne ao caldeiro, pulpo á feira, rosca y fresas con vino tinto. A los postres es cuando se comunican los ganadores del concurso, que consta de dos modalidades: los mejores vinos de Barrantes, o «folla redonda», y los mejores autóctonos.

La jornada de este sábado continuará ya avanzada la tarde con una fiesta de la espuma para los niños y con música en directo. El broche lo pondrá la verbena, a cargo de las orquestas Capitol y Assia.

La Festa do Viño Tinto do Salnés concluye mañana domingo, con una jornada que abrirá a primera hora de la mañana una andaina solidaria a favor de la asociación Bata, y que concluirá a medianoche con un espectáculo de fuegos artificiales.

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Entre ambos momentos, habrá juegos populares en la plaza del Ayuntamiento, un «showcooking» en la carpa central y el concierto de la orquesta Panorama, a partir de las 20.00 horas, que un año más volverá a ser uno de los platos fuertes de esta fiesta, que cumple este año 53 ediciones.