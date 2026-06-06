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Curtas abre una vía directa hacia los Premios Goya

La Academia de Cine incorpora el festival de Vilagarcía como certamen cualificador en la categoría de cortometraje de ficción

El certamen vilagarciano gana en mayor relevancia.

El certamen vilagarciano gana en mayor relevancia. / Iñaki Abella

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Diego Doval

Vilagarcía

Curtas Festival do Imaxinario refuerza su posición en el circuito cinematográfico nacional. La Academia de Cine Español ha ratificado la incorporación del certamen vilagarciano a la lista de festivales cualificadores para los Premios Goya en la categoría de cortometraje de ficción, un reconocimiento a su trayectoria y a su labor en la difusión del cine de género.

Desde esta edición, las obras incluidas en la Sección Oficial Fantástica a Competición tendrán más opciones en su carrera hacia los Goya. El corto ganador del premio a la «Mellor Curtametraxe Fantástica Nacional» quedará habilitado para inscribirse, mientras que la participación en la sección oficial sumará puntos para cumplir los requisitos de la Academia. La organización considera que este nombramiento «formaliza» el trabajo de los últimos años y mejora el servicio a los cineastas.

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