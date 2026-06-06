El Concello de Cambados quiere poner orden en la propiedad del edificio de A Xuventude

El Concello de Cambados va a formalizar la comunidad de propietarios que nunca llegó a constituirse para el edificio de A Xuventude, a pesar de que constaba en el convenio firmado hace más de dos décadas con el Arzobispado de Santiago.

Su propósito es poner orden a la titularidad de las instalaciones y poder concurrir a subvenciones para acometer los arreglos que empieza a demandar y que son de cierto calado.

El concejal de Cultura, Liso González, recuerda que mantuvo una reunión bastante reciente con responsables de la institución religiosa con la propuesta de que les cedieran su parte para ser cien por cien municipal, porque tras aquel convenio urbanístico que permitió crear un auditorio municipal en un edificio que era propiedad eclesiástica, quedó un reparto extraño de las estancias y resulta «engorroso» para su utilización y a la hora de proceder en cosas como las reparaciones necesarias.

Sin embargo, no ha vuelto a tener noticias, así que ha solicitado al asesor jurídico del Ayuntamiento el envío de un requerimiento para formalizar ante notario una comunidad de propietarios como la que opera en cualquier propiedad horizontal y como se había contemplado en ese acuerdo firmado en 2001, precisamente para dejar las cosas claras sobre obligaciones y derechos.

«Si no hay posibilidad de acuerdo o no contestan porque están conformes, tenemos que dar el siguiente paso porque para solucionar algunos problemas que empieza a tener el edificio necesito solicitar subvenciones y ahora mismo no puedo acreditar la propiedad y entonces no puedo concurrir a ellas. No es que estemos hablando de cantidades desorbitadas, pero mi deber es que le salga lo más barato posible a los vecinos», argumenta González.

Explica que actualmente el Concello ya se encarga de «todo», pues es dueño de casi todo el inmueble y «está bien, no quiero cargar tintos contra eso. Además, no culpo al Arzobispado, el Ayuntamiento no hizo bien las cosas en aquel momento y solo quiero clarificarlo», añade.

Su intención tampoco es expulsar las actividades que realiza la parroquia en las pocas estancias que ocupa en este edificio construido hace 90 años por el grupo Acción Católica y que hoy también es la sede del Conservatorio y la Escola de Música municipales.

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En cuanto a los problemas, el también concejal de Ensino y Patrimonio empieza por que van a tener que gastar 6.000 euros en arreglar el aire acondicionado y de futuro, apunta a cuestiones como que hay aulas en las que no hay calefacción y que a veces usa, por cesión, el centro de enseñanza musical o que el tejado empieza a registrar entradas de agua y habría que estudiar su estado, aunque, en principio, sospecha que no sería precisa una sustitución completa. Luego está la carpintería metálica, ventanas y demás. Es de «muy mala calidad y precisaría de un cambio».