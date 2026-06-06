Vilagarcía
La CIG recoge firmas contra las listas de espera en la sanidad
El colectivo de pensionistas y jubilados del sindicato montó una mesa informativa en Vilagarcía
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A.M.
Vilagarcía
El colectivo de pensionistas y jubilados del sindicato CIG estuvo ayer en el entorno de la plaza de abastos de Vilagarcía recogiendo firmas para pedir al Sergas que destine más medios humanos y materiales a la sanidad pública.
Los pensionistas critican las listas de espera, tanto en la atención primaria como en el hospital.
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