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Vilagarcía

La CIG recoge firmas contra las listas de espera en la sanidad

El colectivo de pensionistas y jubilados del sindicato montó una mesa informativa en Vilagarcía

Mesa informativa de la CIG, en Vilagarcía. | FDV

Mesa informativa de la CIG, en Vilagarcía. | FDV

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A.M.

Vilagarcía

El colectivo de pensionistas y jubilados del sindicato CIG estuvo ayer en el entorno de la plaza de abastos de Vilagarcía recogiendo firmas para pedir al Sergas que destine más medios humanos y materiales a la sanidad pública.

Los pensionistas critican las listas de espera, tanto en la atención primaria como en el hospital.

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