Chenoa regresa a Galicia: será la cabeza de cartel de las fiestas de San Roque de Vilagarcía
La artista cantará el viernes 21 de agosto en el parque de A Xunqueira
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E. M.
Chenoa regresará en verano a Galicia. Será la cabeza de cartel de las fiestas de San Roque, en Vilagaría de Arousa. La artista actuará en el parque de A Xunqueira el viernes 21 de agosto a las 22.30 horas. Este anuncio se suma al de la banda Marky Ramone's Blitzkrieg, liderada por el único miembro vivo de The Ramones, Marky Ramone, que se subirá al escenario el 18 de agosto. Todos los conciertos serán gratuitos.
La cantante y compositora Chenoa, famosa desde su participación en la primera edición de Operación Triunfo en 2001, es una referencia tanto en España como en América Latina. Sus canciones 'Todo irá bien' y 'Rutinas' llegaron a trepar hasta los primeros puestos de las listas de radio y de ventas.
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