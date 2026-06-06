Cambados reivindica liderazgos diversos para no retroceder en derechos LGTBI+

La Casa da Calzada de Cambados acogió en la mañana del sábado una nueva edición de las Jornadas LGTBI+ de Cambados, una cita que alcanza ya su décima convocatoria y que este año se desarrolló bajo el lema «Diversidade e Liderado». El encuentro, organizado por la Concellería de Igualdade, puso el foco en la presencia de las personas LGTBIQ+ en espacios de decisión, tanto en el ámbito empresarial como en el político, y en la necesidad de seguir construyendo referentes visibles.

La concejala de Igualdade, Mar Pérez, fue la encargada de abrir la jornada junto a Mario Brión, docente, comisario de la iniciativa y conocido en redes por el perfil «Hola, son Mario». Pérez recordó la trayectoria de estas jornadas, que desde hace tres años se articulan como Jornadas LGTBI+ de Cambados y que en anteriores ediciones abordaron cuestiones como el deporte o las redes sociales.

La primera intervención corrió a cargo de Ramón Santos, propietario de la histórica mercería coruñesa La Crisálida, que compartió su experiencia en una charla centrada en la autenticidad, la identidad y la defensa del comercio local. Su testimonio, en palabras de la organización, resultó «muy interesante e ilusionante», al mostrar cómo un negocio tradicional puede transformarse en una marca con proyección sin renunciar a sus raíces ni a sus valores.

El público se mostró participativo e interesado en todas las ponencias. / Noe Parga

La diputada Iria Carreira, médica y parlamentaria gallega, ofreció una visión más institucional y realista sobre el camino que todavía queda por recorrer. Su intervención giró en torno a cómo las demandas sociales pueden trasladarse al ámbito legislativo y a la importancia de que la diversidad esté presente en la esfera pública, especialmente en un contexto en el que la LGTBIfobia sigue teniendo eco en espacios políticos y mediáticos.

El cierre de las ponencias llegó con Santiago Abal, gerente del restaurante TS A Casa, en Santiago, que relató su experiencia personal y profesional, así como las movilizaciones desarrolladas tras el asesinato de Samuel Luiz, víctima de una agresión homófoba. Su intervención sirvió para recordar que la lucha por la igualdad no es solo institucional, sino también social y colectiva.

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La jornada concluyó con un debate abierto entre el público y Mario Brión, en el que se reflexionó sobre los modelos de liderazgo inclusivo, la toma de decisiones desde la diversidad y los retos pendientes. El mensaje final fue compartido: queda mucho camino por recorrer y resulta imprescindible seguir peleando para no perder los derechos ya conquistados.