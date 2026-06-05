Puerto de Vilagarcía
La Xunta sí analizó alegaciones sobre los depósitos de betún
La Consellería de Medio Ambiente sostiene que se presentaron sugerencias al proyecto industrial, pero no al documento ambiental
Redacción
La Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia señala que las alegaciones presentadas al parque de almacenamiento de betún del Puerto de Vilagarcía, «fueron objeto de análisis e informe por parte de los órganos sectoriales que intervinieron en la evaluación de impacto ambiental».
La Xunta responde que no se presentaron alegaciones al documental ambiental presentado por el promotor, aunque admite que sí se presentaron durante el periodo de información pública del proyecto industrial estratégico, que tramitó la Consellería de Economía e Industria.
El Ayuntamiento de Vilagarcía y la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa son dos de las organizaciones que presentaron alegaciones a los depósitos. La Plataforma advierte de su riesgo para la actividad pesquera y marisquera en la ría de Arousa, mientras que el Ayuntamiento alertó del fuerte impacto paisajístico que los depósitos tendrán en la zona, pues algunos de ellos cuentan con una altura de 28 metros.
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