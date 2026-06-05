Vilanova traslada a la conselleira de Mar el estado «terminal» de la cofradía

No se ha encontrado con una situación sencilla la conselleira do Mar, Marta Villaverde, en su visita de esta mañana a la Cofradía de Vilanova de Arousa. La titular de Mar desembarcaba en Vilanova para dar a conocer un convenio de cerca de medio millón de euros para activar la restauración de seis grandes bancos marisqueros, pero lo que se ha encontrado es una cofradía en una situación desesperada, con las mariscadoras a las puertas de la misma, reclamando soluciones ante la ausencia total de ingresos.

Villaverde se sentó primero con los responsables de la junta general, entre ellos, el patrón mayor, Lino Díaz, que le transmitió que adelantar los 480.000 euros de ese convenio para la regeneración de los bancos marisqueros de Esteiro (dos zonas), As Sinas (dos zonas), As Carballas-O Bote y Castelete-O Rego era misión imposible porque no queda un euro en las cuentas del pósito

Díaz se encargó de ir enumerando todos y cada uno de los problemas con los que se ha ido encontrando una cofradía que lleva ya más de cuatro meses sin facturar, lo que ha llevado a despidos de trabajadores y a tener en ERTE a los que quedan. «En la lonja teníamos tres trabajadores y ahora queda uno a media jornada; en la oficina hay tan solo una trabajadora y a otros trabajadores se les está aplicando una reducción del 10% en sus salarios», explica el vilanovés.

Esta situación ha llevado al pósito a adoptar medidas muy drásticas y, sobre todo, dolorosas para el patrón, ya que «es muy triste adoptar la decisión de despedir a gente, pero es que no tenemos ni un solo euro de ingreso en los últimos cuatro meses porque vivimos exclusivamente del marisqueo». A ello se suma el vencimiento de pólizas de crédito a las que hay que hacer frente, por lo que Díaz teme que «esta cofradía no dure más allá de un mes, porque esta situación es totalmente insostenible».

Mientras la titular de Mar estaba en el interior escuchando las palabras del patrón mayor, en las inmediaciones de la cofradía se concentraron una veintena de mariscadoras que querían trasladar su situación personal a Villaverde. «Estamos ganando 700 euros y nos descuentan el seguro», explicaba una de ellas con lágrimas en los ojos ante una conselleira que esquivaba la situación comprometiéndose a volver a hablar con el gobierno central que, en su día, anunció que se iba a cesar en el cobro del seguro con carácter retroactivo por la situación en la que se encontraba el marisqueo en la ría de Arousa.

Varias de ellas le trasladaron a la titular de la Consellería que se van a ver obligadas a dejar el mar, e incluso, tuvo que mediar el regidor de Vilanova, Gonzalo Durán, comprometiéndose a mantener una reunión con ellas para analizar si pueden trabajar en otra cosa por las tardes. En principio, aquellas mujeres afectadas por el convenio que obliga a una serie de jornadas de limpieza y mantenimiento de los bancos marisqueros, lo pueden hacer siempre y cuando sea compatible y sus ingresos no igualen o excedan los 700 euros que están recibiendo.

Lino Díaz insiste en que «la situación que estamos viviendo va mucho más allá de crítica y podría hablarse de terminal, porque si esto no mejora, vamos a tener que echar el cierre en un mes aproximadamente».

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La firma de este convenio también estaba prevista esta mañana con la cofradía de Cabo da Cruz, pero se suspendió porque el patrón mayor comunicó a Mar que no lo iban a firmar porque no tienen dinero suficiente para hacerle frente. Jesús Pérez, patrón de esa cofradía, explica que «no podemos acogernos a ese convenio porque tendríamos que adelantar el dinero y no lo tenemos, sería endeudar todavía más la Cofradía y no puedo hacerlo, por eso hemos renunciado». El pósito viene arrastrando una situación muy complicada sin apenas ingresos, aungurando unfuturo muy negro.