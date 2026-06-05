Veinte personas se forman en albañilería y carpintería con prácticas en O Castriño

El nuevo obradoiro dual de empleo Forme acaba de ponerse en marcha en Vilagarcía con las veinte plazas cubiertas y con el parque de O Castriño como principal base de prácticas. El programa permitirá a personas en situación de desempleo, de entre 20 y 60 años, formarse durante nueve meses en dos especialidades: pavimentos y albañilería de urbanización, con diez plazas —tres de ellas ocupadas por mujeres—, e instalación de elementos de carpintería, con cinco hombres y cinco mujeres.

El alumnado combinará la formación teórica, que se impartirá en la sede de los obradoiros del edificio municipal de Agustín Romero, con trabajos prácticos en distintos espacios públicos. En estas primeras jornadas reciben instrucción específica en prevención de riesgos laborales, paso previo al inicio de los contenidos propios de cada módulo.

En O Castriño, el grupo de albañilería se encargará de restaurar escaleras, rampas y pasos, mientras que el de carpintería reparará bancos, papeleras y balaustradas. Además, se prevén actuaciones puntuales en la playa de Bamio, el cementerio general de Rubiáns y la elaboración de elementos para la decoración de Navidad.

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El modelo dual garantiza a los participantes un contrato remunerado durante los nueve meses de duración del programa y la obtención de un certificado de profesionalidad. El plan incluye también incentivos para que empresas puedan contratar posteriormente al alumnado y facilitar así su incorporación al mercado laboral. El presupuesto ronda los 490.000 euros, financiados por la Xunta de Galicia y el Concello de Vilagarcía.