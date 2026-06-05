El Puerto de Vilagarcía saca a concurso la explotación del faro de Punta Cabalo

El consejo de administración del Puerto de Vilagarcía aprobó en su última reunión los pliegos para el concurso público destinado a la explotación de la edificación del faro de Punta Cabalo (A Illa) y su entorno mediante actividades de restauración. Asimismo, el órgano de gobierno de la Autoridad Portuaria arousana autorizó la incorporación del metanol y el biometanol entre los combustibles que podrán suministrarse a los buques en el puerto, «favoreciendo la adaptación de la instalación a las nuevas exigencias de descarbonización del transporte marítimo», indica el Puerto en un comunicado.

El consejo de administración también amplió en 20 días el plazo de finalización de las obras de la tercera fase del ferrocarril a Ferrazo, y se adjudicaron las obras de pavimentación del muelle de O Ramal, «actuaciones orientadas a mejorar la operatividad y la conectividad de las instalaciones portuarias»

Asimismo, durante la sesión se informó a los consejeros de la evolución de los tráficos portuarios, que entre enero y mayo alcanzaron las 661.184 toneladas, un 10,13 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. «Destacan especialmente el crecimiento de la mercancía general y del tráfico de contenedores, que supera los 16.300 TEUs y registra un incremento superior al 20 por ciento», añaden en el Puerto.

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«Con estos acuerdos, la Autoridad Portuaria continúa avanzando en su estrategia de modernización, mejora de servicios y fortalecimiento de la actividad logística y comercial del puerto», concluye la institución que preside José Manuel Cores Tourís.