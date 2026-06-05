Patrimonio local
O Grove renueva la cubierta del Museo da Salga
Las obras buscan eliminar filtraciones, sustituir paneles dañados y reorganizar el espacio museístico
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O Grove
El alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos, visitó las obras de conservación del Museo da Salga, centradas en la reparación de la cubierta, que sufría filtraciones de agua. La humedad del pasado invierno obligó también a sustituir los paneles interiores. El Concello prevé finalizar los trabajos a finales de junio, antes de iniciar la musealización de un espacio renovado e impermeabilizado.
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