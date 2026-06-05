Pleno municipal
O Grove encamina el PXOM hacia la aprobación definitiva tras recibir el okey de Costas
Joaquín Agustín Prol Fontán y Laura Domínguez Sineiro toman posesión como concejales del PP
El Concello de OGrove ya ha recibido el informe favorable de Costas del Estado a las últimas modificaciones solicitadas para el PXOM. Así las cosas, se da un paso relevante de cara a la aprobación definitiva del documento.
El PP preguntó en el pleno de este jueves por su estado y el alcalde, Jose Antonio Cacabelos, comunicó que esta misma semana habían recibido «por fin» el informe de Costas donde da por buenas las correcciones que introdujo el Ayuntamiento por petición suya.
Según el regidor, el proceso a seguir ahora es que los servicios jurídicos y técnicos municipales informen al respecto para poder convocar un pleno, que será extraordinario, según el regidor, y en el que proceder a una nueva aprobación provisional por parte de la Corporación, que ya sería la cuarta. Cacabelos indicó que aún tendría que regresar al organismo estatal para una última ratificación, pero «se ha comprometido a agilizarlo lo máximo posible».
De ahí ya pasaría «directamente» a la Xunta para el trámite de aprobación definitiva, según decida. El regidor espera poder entregárselo este verano.
Además de otros asuntos, durtante la sesión plenaria ordinaria tomaron posesión los nuevos concejales del PP de O Grove, Joaquín Agustín Prol Fontán y Laura Domínguez Sineiro, en sustitución de Pablo Leiva y Alejandra Lamas. De este modo, la Corporación grovense recuperó el número de miembros que le corresponde tras las bajas y relevos de los últimos meses y que también se produjeron en el equipo de gobierno del PSOE.
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