O Grove intensifica el control de autocaravanas en Reboredo y As Pipas

El Concello de O Grove ha puesto en marcha una campaña de vigilancia exhaustiva para evitar el estacionamiento y la acampada irregular de autocaravanas en espacios naturales, zonas de especial protección y accesos próximos a las playas. La medida se centrará especialmente en entornos de elevada sensibilidad ambiental, como Reboredo, As Pipas y otros puntos del litoral meco en los que la presencia de este tipo de vehículos puede generar problemas de convivencia, seguridad y deterioro del medio.

La Policía Local intensificará durante las próximas semanas los controles sobre las autocaravanas que ocupen espacios no habilitados o que conviertan el estacionamiento en una acampada encubierta mediante el despliegue de mesas, sillas, toldos u otros elementos propios de camping. También se prestará especial atención a aquellos vehículos que dificulten el tránsito en vías estrechas, obstaculicen los accesos a las playas o comprometan la seguridad viaria en zonas con elevada afluencia de vecinos y visitantes.

Paralelamente, el Concello trabaja en la instalación de nueva señalización para limitar el acceso de vehículos de más de 3.000 kilos en determinados puntos del municipio. La restricción se aplicará de forma prioritaria en caminos estrechos, áreas incluidas en la Rede Natura y entornos de mayor fragilidad ambiental, donde el paso o la permanencia de vehículos de grandes dimensiones puede provocar daños en el territorio o dificultar la circulación.

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El gobierno local subraya que la iniciativa no pretende perseguir el turismo en autocaravana, sino ordenarlo y hacerlo compatible con el respeto al medio natural, la seguridad y la convivencia en los espacios públicos. O Grove busca así preservar algunos de sus enclaves más valiosos, garantizar el uso adecuado de los accesos al litoral y evitar que la presión turística derive en ocupaciones indebidas de zonas que requieren una protección especial.