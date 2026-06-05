El Náutico de San Vicente, entre la élite empresarial gallega

El Náutico de San Vicente, en O Grove, fue una de las 14 empresas distinguidas en la séptima edición de los Premios Ardán, celebrada por la Zona Franca de Vigo en el Pazo de Congresos Mar de Vigo. El acto reunió a cerca de 500 representantes del ámbito empresarial, económico, social e institucional de Galicia. El reconocimiento sitúa al Náutico entre las firmas gallegas destacadas por sus indicadores de excelencia en ámbitos como crecimiento, rentabilidad, innovación, sostenibilidad, talento o igualdad.