María José Lorenzo desvela en Pontecesures «Ruphert, te necesito» con historias de la alta sociedad

Arropada por el periodista José Antonio Pérez y el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, la periodista y escritora pontecesureña María José Lorenzo, presentó anoche su última obra, «Ruphert, te necesito».

Lo hizo acompañada también de la peluquera Rosa Fernández Chaves y vecinos y amigos que quisieron estar presentes en el acto desplegado en el Biblioteca de Pontecesures, donde la autora desgranó algunos de los secretos de su última publicación.

Es una más de las obras de María José Lorenzo, que en su momento dirigió la sección de reportajes de Editorial Prensa Ibérica (EPI Press) y escribió libros como «Cristina, historia de una traición», «Letizia, la plebeya», «Sofía, la reina de la triste sonrisa», «Elena, la infanta que pudo reinar», «Isabel Pantoja, sigo siendo esa» y «Zapatones, el peregrino eterno».

Manuel Méndez

Cabe recordar que «Ruphert, te necesito» se centra en la figura de quien fue uno de los estilistas más afamados y aclamados de España, Ruperto Murillo Ortega, conocido artísticamente como Ruphert y considerado el «peluquero de las estrellas».

En este libro, Lorenzo ofrece «historias desconocidas de personas relevantes en la historia de España», todas ellas relacionadas, de un modo u otro, con el que fue uno de los mayores iconos de la alta sociedad y el espectáculo del país durante las décadas de los 80 y 90.

La presentación del libro. / José Fructuoso

Hace días ya se explicaba en FARO DE VIGO, a modo de ejemplo, que «Ruphert vivió muy de cerca la historia de amor» que Isabel Sartorius y el ahora rey Felipe VI vivieron en la primavera de 1989; relación que terminó de forma amistosa en 1991 y tiene cabida en las páginas de este libro.

También se aludía al breve pero sonado romance que, a finales de la década de 1980, vivieron la modelo Naty Abascal y el expresidente del Real Madrid, Ramón Mendoza, causando un enorme revuelo en la alta sociedad española.

Asimismo, es motivo de reflexión y análisis «una extraña muerte que se supuso fue un suicidio, pero que nunca se aclaró», como fue la de Waldo de los Ríos, un célebre pianista, compositor, arreglista y director de orquesta argentino que alcanzó el éxito internacional gracias a su innovadora fusión de música clásica con ritmos pop, fallecido de forma trágica en Madrid, el 28 de marzo de 1977.

María José Lorenzo cuando presentó la obra «Zapatones, el peregrino eterno» en Madrid, en el año 2024, acompañada del propio Ruphert, a la izquierda. / FdV

María José Lorenzo, que en 2024 presentó en Madrid la obra «Zapatones, el peregrino eterno», acompañada del propio Ruphert, relata que otra historia que la impresionó fue la referida a cómo vivieron Bibiana Fernández y el célebre estilista de Tomelloso (Ciudad Real) «la época en la que llegó el sida a España, cuando por su condición sexual los trataban como apestosos».

Todo ello y mucho más forman parte de la última obra de la pontecesureña, que fue amiga personal de ese artista del estilismo por cuyas manos pasaron figuras del espectáculo como Lola Flores, Rocío Jurado y José Luis Perales; otras de la realeza y la alta sociedad, como Grace Kelly y Sofía de Habsburgo; e incluso representantes de la cultura internacional como el director de cine italiano Federico Fellini, que llegó a calificar públicamente a Ruphert como «el mejor peluquero del mundo».