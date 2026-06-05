«Longa vida ao viño de Barrantes»

Barrantes ya se encuentra sumergida en una nueva edición de la Festa do Viño Tinto e das Variedades Autóctonas, un evento que alcanza ya su LIII edición y que parte con el objetivo de que esta sea la última en la que este caldo elaborado en el valle de O Salnés no se encuentre plenamente regularizado para su consumo y venta.

Aunque la fiesta ya había comenzado con espectáculos musicales en la noche de este jueves no ha sido hasta el mediodía de hoy viernes cuando se ha procedido a la inauguración oficial de la carpa oficial. David Castor, alcalde de Ribadumia, escoltado por niños disfrazados de barriles y al son de las gaitas, fue el encargado de cortar la cinta que daba por inaugurada esta edición de la Festa.

David Castro corta la cinta para inaugurar la carpa de Barrantes. / Iñaki Abella

Tras el corte comenzó el recorrido de toda la comitiva oficial por las diferentes casetas, saludando a los bodegueros que tienen un puesto en el recinto de la feria. Ya al final de la carpa es donde se celebra el ritual. Mientras el chef Christian Falcón apuraba los últimos preparativos para su showcooking, la comitiva oficial brindaba con la última cosecha al grito unánime de «Viva o viño de Barrantes». Castro volvió a ensalzar el trabajo de las bodegas e insistió en poner en horizonte de la regularización de este caldo tan personal de O Salnés en el próximo año, lo que supondría la última edición sin el reconocimiento que tanto se desea en el municipio arousano.

La mayor parte de las bodegas que se asientan en esta feria ya habían participado con anterioridad en ella, aunque este año se han sumado cuatro nuevas, lo que indica la buna salud de la que goza el Tinto Barrantes y las diferentes variedades autóctonas. Castro ensalzó la calidad del vino con un «está fenomenal», algo de lo que se presumía en cada una de las bodegas participantes. El regidor también anunció que el nombre de los mejores vinos se dará a conocer este sábado en el tradicional Xantar de Confraternidade, en el que está previsto que participen más de 800 personas.

Un buen Tinto Barrantes tiene que dejar su impronta en la lengua. / Iñaki Abella

Por la tarde, la música tradicional adquirió un gran protagonismo con el pasacalles de «Volandeira» y «Con de Xido», además de la celebración de un acto religioso en la capilla. A estas horas, se están reviviendo los cantos de furancho en la carpa, como paso previo a la verbena que protagonizarán las orquestas Olympus y América de Vigo.

La actividad institucional comenzará sobre el mediodía de este sábado, con la recepción de autoridades y de las cofradías enogastronómicas en la casa consistorial. Desde allí se organizará un desfile hasta la Carballeira de Barrantes, donde se celebrará la cata final, de la que saldrán los mejores vinos, y el nombramiento de los valedores del Tinto: Este año, los elegidos son Adolfo Vicente Fontán Barral, José Pesqueira Martínez, Jesús Lede Noya, Manuel Carbajal Cousido, Cesáreo Oubiña, María José Basanta Núñez, Carmelo Sotelo y Antonio Gondar Martínez. También se procederá a la lectura del pregón por parte de la humorista Leti da Taberna antes de dirigirse al pabellón municipal para el Xantar. Por la noche serán Capitol y Assia las que pongan cierre a la jornada.

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Las camisetas también son una de las "marcas" de la Festa do Tinto de Barrantes. / Iñaki Abella

El domingo se celebrará la Andaina Solidaria a partir de las 10.00 y se despedirá la fiesta con una verbena de la orquesta Panorama.