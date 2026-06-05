Un incendio en Telepizza alarma el centro de Vilagarcía

Un incendio urbano en pleno corazón de Vilagarcía obligó a activar este viernes el protocolo de emergencias tras declararse fuego en el establecimiento Telepizza alrededor de las diez de la noche. Según los primeros datos, el foco se localizó en la chimenea del local, desde donde las llamas se propagaron con rapidez, generando una densa humareda que causó alarma entre vecinos, viandantes y trabajadores.

La columna de humo fue visible desde el exterior del edificio, situado en la plaza de Ravella, y también desde la chimenea extractora del establecimiento, que expulsaba humo negro con intensidad. La situación provocó momentos de tensión en la zona, especialmente al ascender el humo por el inmueble y por las escaleras del edificio contiguo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de emergencias, bomberos y Policía Local, que procedieron a acordonar el entorno para facilitar las labores de intervención y evitar riesgos. Algunos vecinos abandonaron sus viviendas de forma preventiva y se concentraron en la calle mientras los equipos actuaban sobre el origen del fuego.

Alarma en Vilagarcía por un incendio en una pizzería. / Diego Doval

Testigos presenciales, entre ellos trabajadores de la cafetería contigua, destacaban la rapidez con la que las llamas se propagaron en el interior de la pizzería. Los empleados del establecimiento se mostraban visiblemente afectados por lo ocurrido y por la tensión generada en los primeros momentos.

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También se acercaron representantes del gobierno local, entre ellos el alcalde, Alberto Varela, que se interesó por la situación de los trabajadores. El dispositivo de emergencias continúa operativo en la zona, donde los efectivos mantienen las labores de control y supervisión para evitar nuevos riesgos.