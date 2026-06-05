Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gradas BalaídosPolémica PAUFuga de PovisaCaso PitanxoPiedras disuasorias aparcamiento CangasPremios Zona FrancaDetenida atropello mortal Vilanova
instagramlinkedin

Formación

El IES O Carril abre una semana dedicada a la música y las artes escénicas

El ciclo arrancó con el taller «A Arte do Son», impartido por el alumno Ricardo González Fábregas

Un momento de la charla inaugural del ciclo.

Un momento de la charla inaugural del ciclo. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Diego Doval

Vilagarcía

El IES O Carril inició esta mañana su Semana da Música e das Artes Escénicas, un ciclo de actividades que convertirá distintos espacios del centro en escenario para la creatividad del alumnado. La programación arrancó con el taller «A Arte do Son», dirigido por Ricardo González Fábregas, alumno del instituto con experiencia como técnico de sonido y programador, que explicó a sus compañeros los detalles de esta salida profesional desde una perspectiva cercana y práctica.

La iniciativa continuará del martes 9 al viernes 12 de junio con exposiciones y actuaciones instrumentales, vocales, de danza y acrosport. Aunque el protagonismo recaerá en el alumnado de la modalidad de Música y Artes Escénicas, la semana nace como un espacio abierto a todos los estudiantes que viven la música como materia del centro o como parte esencial de su tiempo libre.

Noticias relacionadas

Los departamentos de Música y Educación Física coordinan una programación que se repartirá entre el pabellón, el corredor de entrada y la biblioteca. Además, permanecerá abierta hasta final de curso una exposición sobre Música y Ciencia, elaborada por el alumnado de Música de 2º de ESO.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents