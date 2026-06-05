Formación
El IES O Carril abre una semana dedicada a la música y las artes escénicas
El ciclo arrancó con el taller «A Arte do Son», impartido por el alumno Ricardo González Fábregas
El IES O Carril inició esta mañana su Semana da Música e das Artes Escénicas, un ciclo de actividades que convertirá distintos espacios del centro en escenario para la creatividad del alumnado. La programación arrancó con el taller «A Arte do Son», dirigido por Ricardo González Fábregas, alumno del instituto con experiencia como técnico de sonido y programador, que explicó a sus compañeros los detalles de esta salida profesional desde una perspectiva cercana y práctica.
La iniciativa continuará del martes 9 al viernes 12 de junio con exposiciones y actuaciones instrumentales, vocales, de danza y acrosport. Aunque el protagonismo recaerá en el alumnado de la modalidad de Música y Artes Escénicas, la semana nace como un espacio abierto a todos los estudiantes que viven la música como materia del centro o como parte esencial de su tiempo libre.
Los departamentos de Música y Educación Física coordinan una programación que se repartirá entre el pabellón, el corredor de entrada y la biblioteca. Además, permanecerá abierta hasta final de curso una exposición sobre Música y Ciencia, elaborada por el alumnado de Música de 2º de ESO.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mariña, la chica que sufre en familia un cruel vacío asistencial
- Portugal refuerza su posición en el mercado europeo de bivalvos al levantar la prohibición de almeja japonesa en el Tajo
- Javi y Carlos, dos vidas unidas por la hostelería en Vilagarcía
- Llamativa y colorida boda internacional en Vilagarcía
- Comienza la negociación para tratar de limitar el acceso a la isla de A Toxa
- Tres parquímetros, 0,50 euros la hora y 300 plazas de estacionamiento: así será la zona azul de Area da Secada
- «Miedo» en la flota de la ría de Arousa ante la presencia del alga asiática en «cantidades industriales»
- Bodega Granbazán, 45 años de historia y un futuro prometedor