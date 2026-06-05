Francisco Charlín: «Valle creaba personajes y después quería parecerse a ellos»

Francisco Charlín es una de las personas que más ha estudiado la figura de Valle-Inclán gracias a su responsabilidad como director de la revista Cuadrante. Vilanovés como él, hoy presentará en el Ateneo de Madrid un libro en el que trata de desmontar algunas de las leyendas que rodeaban a un genio como era el autor de las Comedias Bárbaras, unas leyendas que llegó a alimentar, en muchas ocasiones, el propio Valle-Inclán y que se centraban en su etapa más joven. El libro, de 600 páginas y basado fundamentalmente en la tesis doctoral que elaboró trata de contraponer la historia familiar de la infancia y juventud reales e históricas frente a las construcciones legendarias. Publicado en la editorial Pigmalion y que se presentará esta tarde en el marco de los actos que organiza Amigos de Valle por el centenario de la publicación de Tirano Banderas.

¿Qué aspectos de la vida de Valle aborda esta publicación?

«Los orígenes de Valle-Inclán (Tierra, linaje y leyenda)» es un análisis de la vida del escritor sobre la primera etapa de su vida, la que va desde 1866 a 1888, cuando regresa de México. Está estructurado en varias partes. La primera de ellas es un análisis histórico de la comarca en la que nació, vivió y desarrolló su infancia y juventud y donde vivieron sus antepasados; la segunda parte aborda los cuatro linajes familiares: Montenegro Saco Bolaño, los Peña, los Bermúdez y los Valle-Inclán, mientras que la tercera parte está dedicada a la vida del padre de Valle, un hombre polifacético que fue gobernador civil interino. El último capítulo es la historia de la construcción de su biografía legendaria.

¿Cuando comienza esa biografía legendaria?

Pues puede situarse a su llegada a Madrid procedente de México, cuando comienza a construir una biografía fantástica pero muy falsa. En muchas ocasiones traslada pasa sí mismo el mundo y la vida de sus personajes, como puede ser el marqués de Bradomín, el mundo de las Comedias Bárbaras, el Jardín Umbrío; crea otro personaje literario que es el mismo, pero no es real.

¿Y cuales eran esa leyendas?

Son las que tienen que ver con el período que va desde su nacimiento hasta que se marcha a Madrid, leyendas que aseguran que tuvo una infancia heroica, la de un niño que pasó su infancia atemorizado por fantasmas, una infancia muy gótica, rodeado de abades, hidalgos y ciegos. Esa vida no es real ya que Valle tuvo la infancia de un niño burgués del siglo XIX.

¿Con qué personajes se llegó a identificar más?

Valle hacía algo muy curioso, creaba personajes y después quería parecerse a ellos, por decirlo de alguna forma, es como si se enamorase, se autoidentificaba y los teatralizaba llegando a disfrazarse de ellos. Durante un tiempo quiso ser como Bradomín, pero años después, fue Max Estrella el que creó y, en su segunda etapa en Madrid, llegó a intentar parecerse a él en su peregrinar por los cafés de Madrid es como si diese la sensación de que no se sentía plenamente realizado tal y como era él. Estas situaciones se registraban sobre todo en Madrid, pero también en Galicia, donde era considerado un periodista, pero tras su viaje a México, Valle decidió abandonar esa profesión y convertirse en escritor. Desembarca en Madrid y se presenta como un escritor descendiente de la nobleza gallega y fantaseaba con sus aventuras militares en México construir su propio personaje.

Incluso llegó a afirmar que había nacido en el medio de la ría.

Solía burlarse de los periodistas, por eso llegó a afirmar eso. Lo cierto es que siempre declaró que había nacido en Vilanova hasta 1910. A partir de ese año comienza a decir que había nacido en A Pobra do Caramiñal, algo que descarta la documentación, como la partida de matrimonio de 1907, donde ofrece los datos correctos. El motivo que esconde esa afirmación es que Valle quería que el Rey le diese el título nobiliario de señor del Caramiñal, un interés que mantiene entre los años 1912 y 1924. Una vez que se da cuenta de que no va a alcanzar ese objetivo, vuelve a reconocer que es vilanovés, como queda clarificado en documentos como el pasaporte para viajar a Roma.

Ir descubriendo estas leyendas tuvo que ser un largo proceso.

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Fue un proceso de investigación que culminó hace ya año y medio, en noviembre de 2024. El proceso de escritura duró dos años, pero fueron muchos más de trabajo y recopilación, al menos seis o siete. El libro se fundamenta en la tesis doctoral que escribí, pero solo recoge el 60% porque hubo que ir reduciendo para acoplar todo en 600 páginas. Las fuentes fueron muy diversas pero, sobre todo, fueron archivos como el de Pontevedra, Vilanova, Simancas o el Archivo Histórico de Madrid entre otros.