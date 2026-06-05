Cambados elige por unanimidad el cartel de Manuel Somoza

Manuel Somoza Costa será el encargado de poner imagen a la próxima Festa do Albariño de Cambados. El joven cambadés resultó elegido por unanimidad por el jurado entre las 31 propuestas presentadas al concurso, al que concurrieron 24 autores, ya que cada participante podía presentar hasta dos diseños. Su cartel será, por tanto, la carta de presentación de una de las celebraciones más emblemáticas de Galicia y una de las grandes citas del calendario festivo y enoturístico de la comunidad.

La elección supone además un reconocimiento a la constancia de Somoza, que ya había participado en las dos ediciones anteriores del certamen y en ambas ocasiones había logrado situarse entre los finalistas. Así lo destacó el concejal de Cultura del Concello de Cambados, Tino Cordal, quien subrayó que el mérito del ganador es todavía mayor porque «Manuel ya se presentó en las dos ediciones anteriores y estuvo entre los finalistas. Todavía tiene mayor mérito al no dedicarse profesionalmente ni al arte ni al diseño».

El autor, natural del barrio de Santo Tomé y de 32 años, afronta este reconocimiento con satisfacción y con la emoción añadida de ver cómo su obra representará a su propio municipio en una fiesta de tanta proyección. «Todo el mundo me felicita», reconoce tras conocerse el fallo del jurado.

El diseño destaca por su elegancia. / Iñaki Abella

Su propuesta nace de la voluntad de alejarse de los recursos gráficos más habituales asociados al mundo del vino. Somoza explica que estaba «cansado de ver botellas y copas» y que quería buscar «otra forma diferente de llevar el vino a un dibujo». A partir de esa idea construyó una imagen que mezcla el placer de compartir un vino con el tiempo de calidad vivido en Cambados.

El diseño parte del rastro que deja una copa y de las manchas propias del vino para transformarlas en una composición vinculada a la villa. En ese juego visual aparecen también referencias a los monumentos de Cambados, integrando el paisaje patrimonial en una obra que no renuncia al lenguaje contemporáneo. El dorado del vino se convierte en uno de los elementos más representativos del cartel, reforzado por el contraste con las letras negras.

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Aunque no procede del ámbito profesional del diseño, Manuel Somoza cuenta con una sólida trayectoria académica. Estudió Física, realizó un doctorado y cursó un máster en Nanociencia y Nanotecnología. En la actualidad completa el máster de Profesorado y desarrolla un doctorado en Ciencia de Materiales en el área de Física. Ahora, su mirada científica y su sensibilidad creativa se unen para anunciar la Festa do Albariño de Cambados.