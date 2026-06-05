Un centenario cargado de música y orgullo en A Illa

«Cen anos de orgullo, historia e paixón», ese es el lema del centenario del Céltiga, que volverá a adquirir protagonismo en este mes de junio con la celebración de la comida de confraternidad de directivos y jugadores que han pasado por el club y con una gala musical que contará con un cartel espectacular.

La celebración está prevista para el día 27 de junio y consistirá en una gala institucional y comida conmemorativa organizadas por el propio club que ha reunido a personas relacionadas con la historia de esta institución. A partir de las 21.30 horas será el Festival del Centenario en la plaza de O Regueiro, donde van a participar Xabier Díaz e As Adufeiras de Salitre, Dj MB, 9Louro y A Movida.

El teniente de alcalde, Manuel Suárez, destaca la relevancia de esta efeméride para el municipio: «El centenario del Céltiga es mucho más que una celebración deportiva, hablamos de cien años de historia compartida, de valores, d eesfuerzo colectivo y de identidad. El Céltiga forma parte de la historia de A Illa y se merece una celebración a la altura de su trayectoria».

Otra de las cuestiones que Suárez puso en valor es el impacto social, cultural y económico de la celebración, ya que «eventos como este contribuyen a proyectar la imagen de A Illa, atraen visitantes, dinamizan la actividad económica local y refuerzan el compromiso de este concello con el deporte y la cultura; el centenario del Céltiga es una oportunidad para mostrar al exterior todo lo que somos como pueblo».

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Suárez concluye explicando que, «cien años después de su fundación, el Céltiga sigue siendo un símbolo de orgullo colectivo, pasión por el deporte y compromiso con la comunidad; su centenario merece una fiesta inolvidable y el Festival del Centenario nace con vocación de estar a la altura de una historia que forma parte del patrimonio sentimental de varias generaciones de arousanos».