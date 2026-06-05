Sin canon, tarifas asequibles y un recorrido entre O Bao y Area da Secada: así será el tren turístico de A Illa

El tren turístico de A Illa será una de las grandes novedades del verano y su puesta en marcha pretende convertirse en una de las soluciones a la movilidad en las que se ha trabajado a lo largo de este mandato. En esta ocasión, la intención es que este tren turístico sea un atractivo que pueda atraer a los visitantes, después de que el servicio de lanzaderas desde el parking de O Bao que se activó el pasado año no funcionase como se esperaba. La memoria de la licitación de este contrato deja algunas curiosidades sobre el servicio, especialmente, la de que la concesionaria no tendrá que abonar un solo euro al Concello de A illa al quedar exenta del canon.

Esta exención se justifica en el fuerte interés municipal en dotar al municipio de un servicio de movilidad sostenible y de promoción turística, sin coste para las arcas municipales, que sirva para descongestionar el tráfico estival y potenciar la imagen turística. También el objetivo es garantizar la viabilidad económica de la explotación privada, «a riesgo y ventura» del adjudicatario. Eso sí, el Concello se reserva la facultad de revisar esta exención coincidiendo con las sucesivas renovaciones de la autorización.

La empresa que resulte adjudicataria del servicio también tendrá la obligación de realizar salidas espaciadas, como máximo, una hora, a lo que hay que sumar que el recorrido arrancará en el estacionamiento de O Bao, donde se quiere concentrar a la mayor de los vehículos que visitan el municipio, para seguir por el vial de acceso a O Xufre, cruzar O naval y subir por As Rubas hacia Area da Secada. El regreso será por el Igafa, casco urbano, Campo, avenida da Ponte y finalizará en Carreirón, antes de volver a O Bao para retomar el viaje. Las previsiones apuntan a que tendrá unas 15 o 16 paradas aproximadamente.

Noticias relacionadas

Desde el concello se considera este tren turístico como un atractivo turístico en sí mismo, especialmente para familias con niños, personas mayores y visitantes que deseen conocer el municipio sin necesidad de desplazarse en un vehículo privado, sobre todo, si se tienen cuenta que varias calles de A Illa tienen paso restringido tan solo a autorizados y vecinos. Otra de las cuestiones a resaltar es que la autorización a la empresa que gestione el tren turístico deberá realizarse mediante licitación pública, que es el proceso que se ha iniciado, en régimen de concorrencia competitiva.