Un cambadés en la visita del Papa: «Hay una necesidad real de buscar un sentido a la vida»

Bruno Abal Prado tendrá la oportunidad de ver en persona al Papa León XIV este sábado en Madrid. Por la tarde, asistirá a la vigilia de oración para jóvenes que presidirá el pontífice en la plaza de Lima; y el domingo estará en la misa de Corpus de la plaza de Cibeles.

El cambadés es una de las miles de personas que estos días viajan con la ilusión de ver en persona a León XIV. Él salió este viernes de Santiago de Compostela, en un autobús en el que van cerca de 60 personas, la mayoría jóvenes como él.

Bruno Abal Prado, de 20 años, es estudiante de segundo curso de Historia en la Universidade de Santiago. Natural de la parroquia de Corvillón, echó una mano con la catequesis y en la actualidad forma parte de la Pastoral Universitaria, un grupo de jóvenes que se reúnen los miércoles en la capilla universitaria del Campus Sur. Fue, precisamente, en la Pastoral donde se gestó la idea de organizar un viaje a Madrid para ver al Papa.

Bruno Abal, junto a sus compañeros, durante una parada en el viaje a Madrid, este viernes. / FdV

Bruno Abal ya fue en peregrinación al santuario mariano de Fátima en febrero pasado, pero es consciente de que este evento en Madrid será más multitudinario todavía. «Va a ser una experiencia inolvidable, eso está claro», apuntó el arousano este viernes durante el trayecto en autobús.

«Ver a tantos jóvenes de toda España reunirse para ver al Papa va a ser una experiencia indescriptible. Yo aún no lo termino de creer, es difícil de asimilar», admite.

Jóvenes más creyentes

El encuentro con los jóvenes será uno de los actos centrales del primer día del viaje de León XIV a España. A menudo, se apunta que existe un alejamiento de las nuevas generaciones con respecto a la fe religiosa; Bruno Abal acepta que, en efecto, muchas personas de su edad viven lejos de la vivencia religiosa, pero advierte de que «sigue existiendo una necesidad real de buscar un sentido a la vida, y muchos jóvenes encuentran ese sentido en la espiritualidad».

"Los jóvenes que creen tienen ahora una vivencia de la fe más fuerte, más profunda, menos cultural y heredada que las generaciones anteriores»

De hecho, el arousano considera que «hay una cierta renovación», y que si bien puede ser cierto que, «hay menos jóvenes creyentes, los que sí creen tienen una vivencia de la fe más fuerte, más profunda, menos cultural y heredada que las generaciones anteriores».

Él, de hecho, está viviendo con una gran intensidad la experiencia que le espera este fin de semana en Madrid. Viaja en el autobús con amigos, muchos de los cuales pertenecen como él a la Pastoral Universitaria, un grupo cuya finalidad principal es crear comunidad y vínculo entre jóvenes cristianos que están cursando estudios superiores en Santiago.

Viaje en Año Santo

Es difícil que Bruno Abal tenga la oportunidad de estar cerca del Papa y más aún que pueda intercambiar unas palabras con él. En todo caso, ha imaginado qué le diría si se diese el caso.

«Creo que le diría lo mismo que todos los chicos que salimos de Santiago, que intente venir a Galicia en Año Santo», afirma. Sin embargo, reconoce que, más allá de esa petición, no sabría como proseguir la conversación. «Sería un momento tan grande que quizás quedase sin palabras, no sé muy bien ni qué podría decir».

Hacía 15 años que un Papa no visitaba España. La última visita papal tuvo lugar en 2011, cuando Benedicto XVI acudió a Madrid con motivo de la XXII Jornada Mundial de la Juventud. Ahora, tras cumplir un año de pontificado a principios de mayo, León XIV ha decidido emprender un viaje por España para visitar distintos puntos de interés.

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Su primera parada es Madrid, y posteriormente estará en Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.