Ana Belén y Casablanc, dos formas de experimentar a Valle

Ana Belén y Pedro Casablanc fueron los grandes protagonistas de los actos que acogió esta tarde el Ateneo de Madrid en memoria de Ramón María del Valle-Inclán. Estos actos, organizados por la Asociación de Amigos de Valle, incluían una serie de actos entre los que estaba la entrega d elos premios Mari Gaila, que fue a parar a manos de Ana Belén, y Séptimo Miau, que recibió Casablanc.

La sala Larra fue testigo de la entrega, a una emocionada Ana Belén, del V Premio Marí Gaila por sus interpretaciones del inolvidable personaje femenino valleinclaniano en la película «Divinas palabras» de José Luis García Sánchez (1987), de Lupita en la película «Tirano Banderas» (1993) del mismo director y de la mozuela en «Ligazón», para TVE, en 1968.

Tras ella subió al escenario Pedro Casablanc que fue reconocido con el galardón Séptimo Miau por su interpretación en el montaje teatral unipersonal Don Ramón del Valle-Inclán, basado en la original biografía del escritor gallego escrita por Ramón Gómez de la Serna. Una obra que el público tuvo la oportunidad de ver en Vilanova de Arousa dentro de la programación de la III edición del Festival de Teatro FestiValle.

Estos premios instaurados por los valleinclanistas fueron recibidos en anteriores ediciones por, entre otros, Nuria Espert, Caterina de Azcárate, Miguel Rellán, Juan Echanove, Manuel Revuelta o Rafael Álvarez “El Brujo”.

Además de los dos autores, la jornada tenía un protagonista evidente, Tirano Banderas, el dictador que Valle reflejo en la obra del mismo nombre que cumple en este 2026 su centenario. Sobre ella disertaron las profesoras Rocío Santiago, Silvia Ozores, Diana Kryzhanovskaya y Andrea Durán, en un coloquio abierto por el presidente de la Asociación de Amigos de Valle Inclán, José María Paz Gago.

El también catedrático de la Universidade da Coruña intervino con la ponencia Tirano Banderas, cien años después. Originalidad y vigencia de una novela valleinclaniana, y señaló: «Tirano Banderas supuso una revolución radical en la narrativa hispánica de los años veinte del siglo pasado, inaugurando un subgénero especialmente fecundo en las letras iberoamericanas, la novela de dictador. Consagrada por Miguel Ángel Asturias, esta modalidad narrativa vivirá su esplendor en los años setenta del siglo pasado con las novelas de Roa Bastos, Alejo Carpentier, García Márquez o Uslar Pietri, para decaer en el fin de siglo hasta la publicación, a inicios del nuevo milenio, de La fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa».

A lo largo de la cita en el Ateneo de Madrid el director del Festival de Teatro FestiValle, José Luis Méndez Romeu, presentó la programación de la V edición que comenzará el lunes 6 julio y durará hasta el día 10. Cinco días en los que Vilanova de Arousa volverá a acoger representaciones teatrales, curso de verano y rutas guiadas. En 2026 la programación también contará con proyección de cine y teatralización en la casa museo de Valle-Inclán.

En el mismo espacio Francisco Xavier Charlín presentó su nuevo libro «Los orígenes de Valle-Inclán (Tierra, linaje y leyenda)», sobre el entorno familiar y geográficos que marcan la infancia y primera juventud del escritor en Vilanova de Arousa. Es un recorrido por el contexto histórico- económico y social, así como por los avatares de los miembros de las cuatro ramas de sus antepasados familiares.

Noticias relacionadas

El acto se celebró gracias a la colaboración de Ateneo de Madrid, Xunta de Galicia, Deputación de Pontevedra y Concello de Vilanova de Arousa.