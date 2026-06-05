Ádega celebra medio siglo de historia con tres temáticas diferentes

El Cine Clube Ádega afronta junio con una programación que reivindica la memoria, la mirada pausada y la fuerza colectiva del cine. La primera cita será este viernes 5 con «La cueva de los sueños olvidados», documental de Werner Herzog sobre la cueva Chauvet, un viaje al origen del arte y de los primeros relatos visuales de la humanidad. El pase será gratuito para socios, a 2,5 euros para estudiantes y desempleados y a 4 euros para el resto.

El miércoles 17 llegará el documental gallego «360 curvas», en colaboración con la Filmoteca de Galicia, con entrada gratuita para socios y precio reducido de 2,5 euros. El viernes 19 se inaugurará la exposición «Unha ollada compartida. O reflexo dunha vila», dedicada a la historia del cineclub. Junio se cerrará el día 26 con «Maspalomas», gratis hasta completar aforo en colaboración con el CIM por el Orgullo LGTBIQ+.