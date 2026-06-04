Vilagarcía de Arousa registra un incremento del 7,5% en la delincuencia durante el primer trimestre de 2026

Durante el primer trimestre de este año la delincuencia se incrementó en Vilagarcía de Arousa un 7,5 por ciento con respecto al mismo periodo de 2025, según el balance publicado por el Ministerio del Interior, con datos remitidos desde la Comisaría.

En concreto, entre enero y marzo de este 2026 se cometieron 429 ilícitos, frente a los 399 del primer trimestre de 2025. Esto supone un incremento del 7,5 por ciento en el índice de criminalidad, uno de los peores datos de la provincia de Pontevedra entre los municipios de más de 20.000 habitantes.

En concreto, una vez más se ha disparado la ciberdelincuencia, con 96 denuncias (más de una de media al día), lo que supone un 10,3 por ciento más que en el primer balance de 2025. Crecieron especialmente las estafas informáticas, pues se produjeron 81 casos, un 17,4 por ciento más.

También aumentaron los delitos contra la libertad sexual (de dos a cinco), los robos con fuerza en domicilios y comercios (de 12 a 17 denuncias), y los hurtos (de 55 a 60). En el caso de los robos, el incremento supone un 42 por ciento más; los robos con fuerza en domicilios subieron un 86 por ciento; y los hurtos, un 20 por ciento.

En el conjunto de la provincia de Pontevedra, la delincuencia convencional decayó un 5 por ciento, y la ciberdelincuencia un 7,2 por ciento.

Ciberdelincuencia

Hay numerosos métodos de ciberdelitos. Uno de los más comunes es el «phishing», mediante el cual los ciberdelincuentes envían emails o mensajes falsos que parecen legítimos para robar información personal o financiera de la víctima. Estos mensajes suelen incluir enlaces a sitios web fraudulentos o adjuntos maliciosos que instalan malware en el dispositivo de la víctima, lo que permite el robo de los sus datos.

Otra forma de ciberdelincuencia es el ransomware, un tipo de malware que cifra los archivos de la víctima y exige un rescate a cambio de la clave de descifrado. Este tipo de ataque ha afectado a numerosas empresas y organizaciones de O Salnés, causando importantes pérdidas económicas.

El fraude en línea también es un problema significativo, con ciberdelincuentes que crean sitios web falsos o utilizan técnicas de ingeniería social para engañar a las víctimas y robar su información financiera. Además, el uso de redes sociales y aplicaciones de mensajería para cometer delitos como el acoso o la suplantación de identidad es cada vez más común, según los informes policiales.

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Para protegerse contra la ciberdelincuencia, es fundamental tomar medidas de seguridad básicas, como utilizar contraseñas fuertes, mantener el software de ordenadores y teléfonos móviles actualizado y ser cauteloso con los enlaces y adjuntos sospechosos. La educación y la concienciación son clave para prevenir estos delitos y proteger la seguridad en línea.