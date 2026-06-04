La Vía Verde do Salnés se prepara para el verano con trabajos de roza en Vilagarcía

La empresa Emdesfor iniciará este viernes las labores de roza y mantenimiento del último tramo de la Vía Verde do Salnés, que corresponde al municipio de Vilagarcía, después de hacer lo propio en los de Portas y Caldas, ejecutados en las últimas semanas.

Las actuaciones coincidirán en el tiempo con el remate de las obras de habilitación de un nuevo acceso al sendero desde la calle O Charco, en el que el gobierno local invirtió 200.000 euros a través de los fondos europeos Next Generation.

Con ambas actuaciones, la Concellería de Turismo, que dirige Álvaro Carou, cumple con su objetivo de llegar a la temporada de verano con la Vía Verde en perfecto estado. Las labores de mantenimiento anual del sendero fueron adjudicados a la empresa caldense Emdesfor por importe de 28.750 euros.

Aunque Vilagarcía es la que menos terreno tiene dentro de este itinerario, asume el 54 por ciento del presupuesto (12.800 euros más IVA), frente a los 8.165 de Caldas y los 2.800 de Portas, de acuerdo con las cuotas que se establecieron en su día en el convenio con la Diputación para la realización del proyecto global.

Los trabajos consisten en una roza manual y mecanizada de toda la ruta, dejando un ancho libre mínimo de 2,5 metros en cada margen de la plataforma. Igualmente, se prevé la tala y poda del arbolado situado en las márgenes en aquellos casos de riesgo de caída o de dificultad de tránsito.

Así mismo, la empresa se hace responsable del picado de los restos vegetales y asume la realización de dos repasos anuales de "bacheo" en aquellas zonas degradadas por el uso normal del sendero. La superficie sobre la que se actúa, tanto en rozas como picado de restos, suma seis mil metros cuadrados.

Como se sabe, la Vía Verde del Salnés fue la primera hecha sobre territorio íntegramente gallego. Cubre una distancia de casi 9,5 kilómetros, discurre por la antigua línea del ferrocarril entre Carril y Portas (1899) y tiene elementos patrimoniales tan singulares como el pazo de Rubiáns, jardín de excelencia internacional, el viejo puente de hierro sobre el río Umia y la Azucarera de Portas con su imponente chimenea.

Desde su apertura -en agosto hará seis años- constituyó un gran éxito, hasta el punto de que hace dos recibió la bandera de Sendero Azul que garantiza su calidad. Figura, así mismo, en la guía de las Vías Verdes de España que editó la Fundación de Ferrocarriles Españoles con la colaboración de la editorial Anaya.

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La intención del gobierno local es que en un futuro próximo pueda extenderse hasta la capital de la provincia, lo que ratificaría su carácter de señal de identidad de la oferta turística diferencial de Vilagarcía y su comarca.